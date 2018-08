Le liti di coppia fanno male alla salute dell’intestino

meteoweb.eu

(Di martedì 21 agosto 2018)gi e tensioni nella vita dipossono seriamente danneggiare ladell’intestino, rendendolo ‘permeabile’, ovvero facendogli perdere il suo effetto barriera. E’ quanto rivelano i risultati di una ricerca, prima nel suo genere, pubblicata sulla rivista Psychoneuroendocrinology. La membrana che riveste l’interno del nostro intestino forma una barriera che, in alcuni casi, puo’ indebolirsi e presentare ‘crepe’, consentendo ai batteri e ai rifiuti alimentari di entrare nel sangue e ai nuovi agenti patogeni di entrare nell’intestino. Questo problema – denominato sindrome della permeabilita’ intestinale – puo’, a sua volta, causare problemi gastrointestinali, infiammazioni e cambiamenti della flora batterica collegati a una serie di condizioni, come obesita’, cancro, depressione e ansia. Per ...