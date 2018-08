Le famiglie coreane divise dalla guerra riunite dopo 60 anni

Queste foto mostrano dramma e riconciliazione delle famiglie coreane divise dalla guerra : Le due Coree hanno dato il via all'atteso ciclo di incontri tra le famiglie separate dalla guerra di Corea (1950-53) nello scenografico resort turistico del monte Kumgang, nella Corea del Nord. L'iniziativa è la prima in quasi tre anni e rientra negli sforzi per "rasserenare" i rapporti intercoreani, così come concordato tra i due leader, il presidente sudcoreano Moon Jae-in e il "supremo comandante" Kim Jong-un, nel summit tenuto ...