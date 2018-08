Le autostrade in mano pubblica | purché lo si voglia | possono funzionare

huffingtonpost

(Di martedì 21 agosto 2018) Merita attenzione l'intervento di Zaia sul tema delle infrastrutture dopo i tragici fatti di Genova. È interessante che il presidente del Veneto non escluda – anche se non ne è entusiasta – l'ipotesi che un gestore pubblico nazionale rilevi lee si occupi degli investimenti e della manutenzione, in un quadro in cui i controlli siano effettivi e approfonditi.Dice bene anche quando afferma che la politica in passato ha commesso un errore, decidendo che il pubblico dovesse ritirarsi interamente dalla gestione di un bene che aveva costruito con i soldi dei cittadini, non riservando allo Stato almeno quella quota fondamentale nelle società di gestione necessaria a svolgere quel ruolo di garante dell'interesse generale che gli è proprio.È giusto discutere. Quindi è profondamente sbagliato dare per scontato che in Italia sia ...