' Le accuse contro Asia Argento non devono screditare Me Too' | le repliche dal movimento

“Prima il sesso orale - poi…”. Asia Argento - le pesantissime accuse contro l’attrice : accuse pesantissime quelle rivolte in queste ore ad Asia Argento, tra le prime donne nel mondo del cinema a denunciare la violenza sessuale subita dal produttore Harvey Weinstein e diventata paladina del movimento #MeToo. La notizia emersa e diventata subito virale in rete è infatti quella di un accordo fatto tra la figlia del regista Dario che l’ha portata a pagare 380.000 dollari a Jimmy Bennett, un giovane attore e musicista ...

Crotone-Chievo - tensione altissima : scontro ed accuse - è caos tra Serie A e B : scontro totale tra Crotone e Chievo, in particolar modo accuse dal parte del club calabrese dopo il caos plusvalenze fittizie. Ieri il club calabrese è tornato alla carica con una lettera a Coni, Figc e Leghe, chiesto il rinvio dei campionati o almeno quelle proprio di Crotone e Chievo. Il club del presidente Vrenna parla di una società che ha “violato le norme in materia di correttezza, trasparenza e veridicità dei proprio ...

VENEZUELA - ATTENTATO CON DRONI CONTRO IL PRESIDENTE NICOLAS MADURO/ Video - 6 arresti : Colombia nega le accuse : VENEZUELA, ATTENTATO CONTRO NICOLAS MADURO: è illeso il PRESIDENTE. Video ultime notizie, esplosivi dai DRONI: sono sette i feriti, sei i terroristi arrestati.(Pubblicato il Mon, 06 Aug 2018 15:50:00 GMT)

Perché non reggono le accuse contro Gelli sulla strage di Bologna : sulla strage di Bologna, come tutti gli anni ad agosto, si torna a dibattere e a proporre interviste. Francesco Pazienza ha ormai i capelli bianchi ma torna sulla scena dopo essere tornato in libertà e lo fa, secondo lo spirito del tempo, parlando con Fan Page. Anche Paolo Bolognesi, personaggio div

Catania - fermato e rilasciato ex ministro egiziano : “Polizia ha rifiutato di rivelare le accuse contro di me” : “La polizia italiana mi ha fermato per tre ore nei pressi di Comiso su richiesta delle autorità egiziane di estradarmi”, è il tweet che ha pubblicato il 1° agosto, Mohamed Mahsoub, ex ministro del governo del presidente egiziano Mohammed Morsi (attualmente in carcere). Mahsoub è stato prima fermato e interrogato all’aeroporto di Catania e poi rilasciato dalla polizia, perché nei suoi confronti pendeva un mandato di estrazione ...

Beppe Grillo risponde alle accuse : “Elezioni con sorteggio casuale? Succede già in altri Paesi. Contro di me parrucconi” : Le dichiarazioni di Beppe Grillo, secondo le quali la democrazia sarebbe superata e ci vorrebbero elezioni con un sorteggio casuale, hanno fatto discutere e hanno suscitato numerose critiche. Sulla propria pagina Facebook, Grillo ha voluto rispondere alle accuse, argomentando che tale sistema elettivo “esiste già in altri Paesi”. L'articolo Beppe Grillo risponde alle accuse: “Elezioni con sorteggio casuale? Succede già in ...

F1 – Tutti contro la Ferrari - accuse velate e colloqui con la FIA : qualcosa non torna ai team rivali : Le prestazioni delle power unit Ferrari hanno messo in allarme alcune scuderie, sorprese da questo incremento di potenza che coinvolge anche Haas e Sauber Le scuderie di Formula 1, escluse quelle motorizzate Ferrari, stanno puntando il dito nei confronti del team di Maranello. L’aumento di potenza del motore del Cavallino ha messo in allarme non solo la Mercedes, ma anche quei team che si giocano le posizioni intermedie con Haas e ...

accuse e polemiche - è scontro su Ilva : Finisce sotto accusa la procedura di gara per la vendita dell' Ilva . Per il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio è stata "un pasticcio con regole cambiate in corsa". "C'era ...

Saviano contro Salvini-Toninelli “odio vi travolgerà”/ Le accuse “Ministro Malavita - ti eccitano bimbi morti?” : Roberto Saviano contro Matteo Salvini, ultimo attacco choc: "ti eccitano vedere i bimbi morti in mare?". Caso Open Arms e foto migranti annegati: "Ministro Malavita, assassino!"(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 13:23:00 GMT)

Alessandro Borghese - gravi accuse contro il suo 4 Ristoranti : 'Ti fanno recitare' : gravi accuse sono state mosse in queste ore contro la trasmissione 4 Ristoranti condotta da Alessandro Borghese. A puntare il dito contro il programma trasmesso su Sky Uno è stato Daniele Bovolato, proprietario e gestore della Gourmetteria di Padova, protagonista di una delle ultime puntate di questa edizione. Bovolato sostiene che il suo locale sia uscito letteralmente distrutto dalla puntata di 4 Ristoranti e, per questo motivo, ha voluto ...

Luc Besson - nuove accuse di molestie/ Sand Van Roy contro il regista : "mi sono sentita in pericolo di vita" : Luc Besson, nuove accuse di molestie contro il regista francese: l'attrice Sand Van Roy ha dichiarato di essersi sentita in pericolo di vita, ultime notizie(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 13:10:00 GMT)

Il Nizza contro Balotelli - pesanti accuse all’attaccante : Mario Balotelli ha deciso di lasciare il Nizza, dopo una stagione molto importante l’attaccante è pronto a tornare in un top club e la decisione di non presentarsi al raduno ha fatto infuriare prima i tifosi e poi l’allenatore. “Con Mario – spiega Vieira al quotidiano della Costa Azzurra – avevo parlato al telefono qualche settimana fa e ci eravamo dati appuntamento al raduno. Purtroppo non è venuto. È un peccato perché ...

Le accuse contro la pornostar Stormy Daniels sono state ritirate : Michael Avenatti, l’avvocato della pornostar Stormy Daniels, ha fatto sapere che le accuse contro la sua cliente, arrestata l’11 luglio in uno strip club di Columbus, in Ohio, sono state ritirate. Daniels era stata accusata di aver toccato tre poliziotti The post Le accuse contro la pornostar Stormy Daniels sono state ritirate appeared first on Il Post.

Cosa c’è di “acclarato” nelle accuse contro le ong nel Mediterraneo : Niente, spiega Annalisa Camilli su Internazionale, smentendo prove alla mano le bugie promosse dal Fatto Quotidiano The post Cosa c’è di “acclarato” nelle accuse contro le ong nel Mediterraneo appeared first on Il Post.