Lazio | caso volantini | la Figc apre un' inchiesta Uva | Conseguenze

Caso Lazio - ‘volantini anti-donne’ : la Figc apre un’inchiesta : Ha preso il via il campionato di Serie A, il primo anticipo serale ha visto di fronte Lazio e Napoli, successo della squadra di Carlo Ancelotti in rimonta ma a fare discutere sono stati i volantini anti-donne che sono circolati in Curva Nord dove veniva chiesto a donne, mogli o fidanzate di lasciare libere le prime dieci file della curva. Sono stati identificati i primi responsabili e secondo le ultime indiscrezioni la Procura federale ...

Lazio - caso volantini - identificati gli autori. Fabbricini : "Battutaccia estiva" : Durante l'intervista a "Radio Anch'io Sport", su Rai Radio1, il commissario ha voluto precisare come "nel momento in cui tutti parlano degli stadi come punto di incontro per le famiglie, di svago e ...

Atletica - tutte le novità sul caso Schwazer : le anomalie tra i campioni e i test del Ris. Ipotesi manipoLazione possibile : I Ris di Parma stanno continuando a fare dei test sui campioni di Alex Schwazer, quelli raccolti in occasione del controllo antidoping del 1° gennaio 2016 e che portarono a una squalifica di otto anni per il marciatore altoatesino. Nei laboratori sono stati effettuati 100 test su altrettanti individui e in nessuno sarebbe stata registrata una differenza di concentrazione di DNA così ampia come quella che era emersa tra la provetta del campione A ...

Il caso Asso 28 : nessuna vioLazione del diritto internazionale : La vicenda del salvataggio condotto dalla Asso 28 provoca uno scontro tra il Governo e L’opposizione di centro-sinistra. Dure le parole di Matteo Orfini nei confronti del ministro Toninelli, definito incapace. Secondo Orfini è stato commesso un atto illegale per il quale il governo italiano potrebbe essere condannato. Le dichiarazioni del deputato PD sono giunte dal presidio organizzato Piazza San Silvestro a Roma per dire no al razzismo. ...

Lazio - caso Milinkovic-Savic - la Juventus sogna? L’agente spiega quanto sta accadendo : Milinkovic-Savic non era presente stamane per le consuete visite mediche dei calciatori della Lazio, ecco spiegato il motivo del forfait La Lazio è in allarme. L’assenza quest’oggi di Milinkovic-Savic alle consuete visite mediche di rito, ha messo in agitazione i tifosi del club laziale. L’agente del calciatore Kezman è intervenuto a TuttoMercatoWeb.com per spiegare quanto sta accadendo: “Sergej ha perso ...

Doping - caso Schwazer : 'Sicuri che ci siano state manipoLazioni sulle urine' : Bolzano - 'I nostri periti di parte ci dicono che ci sono anomalie pesanti sulle urine di Alex Schwazer '. Lo afferma il suo legale, l'avvocato Gerhard Brandstaetter, che però non vuole commentare ...

Caso Schwazer - l'anticipazione : "L'esame del Dna rivela la manipoLazione delle urine" : Secondo quanto riporta Nando Sanvito su ilsussidiario.net le provette dell'atleta erano state manomesse

Lotito show sul mercato della Lazio : Immobile - Milinkovic-Savic ed il caso Felipe Anderson : Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato delle mosse di mercato che il club laziale ha messo in atto in questa fase “Ci siamo prefissati un obiettivo, quello di crescere. Se riusciamo a ottenere risultati sportivi con una crescita economica facciamo contenti noi e tifosi”. Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato di alcuni suoi calciatori in chiave calciomercato. “Immobile? A me risulta che non sia ...

Caso Parma - le riveLazioni del calciatore De Col : “ecco cosa è successo con Calaiò” : De Col, calciatore dello Spezia, ha parlato di fronte alla Procura Federale del ben noto Caso degli sms del calciatore del Parma Calaiò Il Parma nella giornata di ieri ha ricevuto la notizia della sanzione inflitta dal Tribunale Federale: -5 in classifica nella prossima serie A, dunque nessuna retrocessione. Il club però non ci sta ed ha annunciato ieri un ricorso immediato contro la decisione di penalizzare la squadra nel prossimo ...

Il divieto totale di pubblicità favorisce il gioco d'azzardo illegale. Un altro caso nella reLazione del decreto Dignità : Un'altra grana all'orizzonte, oltre a quella sugli 8mila posti di lavoro l'anno che secondo l'Istat si perderebbero una volta approvato il decreto Dignità. Contenuta nella stessa relazione tecnica che ha già suscitato gli strali di Luigi Di Maio. A pagina diciotto, per la precisione. Nel paragrafo dedicato al divieto di pubblicizzazione del gioco d'azzardo. In cosa consiste è presto detto: l'oscuramento totale ...