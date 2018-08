Lavoro | un operaio morto schiacciato a Carrara | un altro ucciso da un’esplosione in

Toscana - due morti in 2 diversi incidenti sul Lavoro : vittime sono un portuale e un operaio : Ancora morti sul lavoro in Toscana dove oggi, in due diversi incidenti, entrambi accaduti intorno alle 15.30, hanno perso la vita un portuale, al porto di Marina di Carrara, Massa Carrara, e un ...

Verona - incidente sul Lavoro : operaio schiacciato da bus/ Ultime notizie Grezzana : stava sostituendo una ruota : Verona, incidente sul lavoro: operaio schiacciato da bus durante sostituzione di uno pneumatico. La vittima è il titolare della medesima ditta di trasporti.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 20:19:00 GMT)

Incidenti sul Lavoro - operaio muore a Vittoria dopo 6 giorni di agonia : E' deceduto l'operaio ventisettenne vittima di un incidente sul lavoro avvenuto in contrada Alcerito a Vittoria , Rg, . Era ricoverato in condizioni disperate dal 4 agosto; aveva subito una lesione ...

Altare - incidente sul Lavoro alla Vetreria Etrusca : morto operaio/ Ultime notizie : precipitato da ponteggio : Altare, incidente sul lavoro alla Vetreria Etrusca: morto giovane operaio di 26 anni, precipitato da un punteggio. Ignote le cause, indagini in corso.(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 16:57:00 GMT)

Pordenone - primo giorno di Lavoro : operaio muore folgorato : Il primo giorno di lavoro si trasforma in tragedia. Donato Maggi, 37 anni, originario di Taranto, è stato ritrovato privo di vita da un collega all'interno di un settore del cementificio di Fanna, in provincia di Pordenone. L'uomo si era recato sul posto insieme al titolare della ditta e ad alcuni colleghi, per effettuare un sopralluogo e lavorare alla sostituzione di un macchinario elettrico. Qualcosa però non ha funzionato nel verso ...

PORDENONE - OPERAIO INTERINALE MUORE IN CEMENTIFICIO : ERA IL PRIMO GIORNO DI Lavoro/ Da chiarire le cause : PORDENONE, OPERAIO INTERINALE MUORE in CEMENTIFICIO: era il PRIMO GIORNO di LAVORO per Donato Maggi, 37enne morto folgorato in una struttura di proprietà della Buzzi Unicem(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 09:09:00 GMT)

Pordenone : operaio interinale al primo giorno di Lavoro muore in un cementificio : Un operaio originario di Taranto è stato trovato morto stamattina in una sala macchine del cementificio di Fanna di proprietà della Buzzi Unicem. Tra le cause ipotizzate un malore per il caldo o una folgorazione elettrica.Continua a leggere

Incidenti sul Lavoro - operaio morto folgorato in un cementificio. Era il suo primo giorno : Pordenone: l'uomo, 37 anni, era un interninale. Secondo i carabinieri, sarebbe entrato in contatto con una parte esposta in tensione toccando alcuni quadri elettrici

Pordenone - operaio interinale muore in un cementificio al primo giorno di Lavoro : Era al suo primo giorno di lavoro, assunto come interinale da un’agenzia di Udine, che lo aveva “prestato” a una ditta che si occupa di montaggi di attrezzature meccaniche. L’operaio, Donato Maggi di 37 anni, è stato trovato morto da un collega, pochi minuti dopo le 8 di questa mattina, in una stanza con varie apparecchiature all’interno del cementificio di Fanna (Pordenone) di proprietà della Buzzi Unicem. Era arrivato ...

Operaio morto in un cementificio - era al suo primo giorno di Lavoro : Un Operaio, di 37 anni, è stato trovato senza vita da un collega, questa mattina, all'interno del cementificio di Fanna (Pordenone) di proprietà della Buzzi Unicem. Era al suo primo giorno di lavoro. Era un lavoratore interinale, dipendente di una ditta esterna che si occupa di montaggi di attrezzature meccaniche. Al momento della disgrazia era da solo nella stanza, stava allestendo una "zattera" per lo spostamento di un ...

Incidenti sul Lavoro - operaio trovato morto in cementificio. Era il suo primo giorno : Pordenone: l'uomo, 37 anni, era un interninale. Forse un malore non si sa se causato dalle alte temperature. Le cause da accertare

Incidente sul Lavoro a Besana - operaio ferito mentre stava scaricando con un muletto : Incidente sul lavoro a Besana in Brianza. Per cause ancora da chiarire, e che sono al vaglio degli uomini della Polizia locale besanese, un operaio di 41 anni è rimasto ferito dal rovesciamento del ...

Infortunio sul Lavoro a Spilimbergo : grave un operaio : Infortunio sul lavoro questa mattina a Spilimbergo . Un operaio che stava lavorando in un cantiere in via Percoto , per cause ancora al vaglio dei Carabinieri e del Dipartimento prevenzione dell'...

Incidente sul Lavoro - operaio soccorso sul posto : Incidente sul lavoro, operaio soccorso sul posto. Incidente sul lavoro a Trezzano Attimi di paura attorno alle 16 a Trezzano Rosa. Alla De Lucchi di via Bologna, in zona industriale, si è reso ...