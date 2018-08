L' anno prossimo ci sarà la recessione

Bild : 'Il Bayern sogna Dybala per il prossimo anno' : TORINO - Il calciomercato estivo è appena terminato in Italia ed è agli sgoccioli in altri paese ma le grandi squadre hanno sempre progetti di lungo periodo. Non è da meno il Bayern Monaco che sta già ...

L'uscita di Overkill's The Walking Dead per PS4 e Xbox One slitta al prossimo anno : Le versioni PlayStation 4 e Xbox One di Overkill's The Walking Dead sono state posticipate dal loro rilascio previsto per il 6 novembre in Nord America e l'8 novembre in Europa al febbraio 2019 in tutto il mondo, ha annunciato Starbreeze. La versione per PC sarà comunque rilasciata il 6 novembre.Ecco la dichiarazione di Starbreeze riportata da Gematsu:"505 Games, che detiene i diritti di pubblicazione della versione console di Overkill's The ...

Svizzera : nuovo inventario dei ghiacciai il prossimo anno : Il politecnico federale di Zurigo ha reso noto che nel 2019 sarà pronto un nuovo inventario dei ghiacciai: sarà molto preciso, in continua evoluzione e rinnovato ogni 4-6 anni. Il progetto non traccerà solo l’evoluzione di un determinato ghiacciaio ma determinerà anche quando e quanta acqua ne sgorgherà. “Lo scioglimento influenza il deflusso nei nostri fiumi ed è quindi rilevante per i pericoli naturali, la prevenzione delle ...

Inter - Modric insiste : l'anno prossimo può arrivare a parametro zero (RUMORS) : Uno dei tormentoni di mercato dell'ultimo mese della sessione estiva è stato sicuramente quello riguardante il possibile trasferimento all'Inter di Luka Modric. Il fuoriclasse croato ha fatto di tutto per liberarsi dal Real Madrid e accasarsi in nerazzurro ma Florentino Perez non ha voluto saperne di lasciare andare uno dei migliori giocatori in rosa e il miglior centrocampista al mondo. Il presidente non ha tenuto fede alla parola data al ...

Castellammare - Psicosi viadotto San Marco - il sindaco Cimmino : «I lavori partiranno il prossimo 11 settembre»

Mosaic : il particolare gioco narrativo degli sviluppatori di Among the Sleep arriverà il prossimo anno su PC e console : Da un bel po' di tempo non si sente parlare dell'enigmatico gioco narrativo di Krillbite, Mosaic. Sapevamo che il titolo era previsto per PC e PS4, ora, però, arrivano novità che ci parlano di una release anche per Switch e Xbox One. Come segnala Dualshockers, il titolo è sviluppato dal team dietro a Among the Sleep e segue le vicende di un pendolare medio con la sua vita ripetitiva e solitaria, una vita che rimarrà tale fino a quando non ...

Marta l'infermiera e Alberto il medico : tra i morti due fidanzati - dovevano sposarsi l'anno prossimo : Sul ponte crollato ieri mattina a Genova c'era anche una coppia di fidanzati. Marta Danisi, di 29 anni, era originaria della Sicilia e lavorava come infermiera ad Alessandria. Il...

Outward è un nuovo open world action RPG in arrivo il prossimo anno su PS4 - Xbox One e PC : Deep Silver e Nine Dots Studio sono felici di annunciare la loro collaborazione per l'open world action RPG, Outward.L'accordo di pubblicazione globale coprirà l'uscita del titolo su PlayStation 4, Xbox One e PC, in versione fisica e digitale. In Outward, il giocatore non sarà il prescelto di un'antica profezia: sarà un avventuriero, un viaggiatore ed un esploratore. E cosa più importante, sarà vulnerabile!Read more…

Moto2 - Angel Nieto Team il prossimo anno nella categoria intermedia con KTM : Siamo molto entusiasti di avere un progetto che parte dal livello base, nel Campionato del Mondo Junior Moto3, e continua attraverso la Moto3 e la Moto2. Il nostro obiettivo è renderlo una ...

Justin Bieber non ha fretta : il matrimonio l’anno prossimo? : Le ultime foto lo ritraggono a petto nudo mentre cammina a passo svelto per le via di Tribeca, a New York. In realtà, secondo i rumors che arrivano dagli Stati Uniti, Justin Bieber di fretta ne ha davvero poca, specialmente per quel che riguarda il capitolo matrimonio. E’ vero, un mese fa la popstar canadese – mentre era in vacanza in un resort alle Bahamas – si è inginocchiato di fronte alla sua fidanzata Hailey Baldwin e le ha ...

Francia : dal prossimo anno gli imballaggi in plastica non riciclata saranno più costosi : Dal prossimo anno il governo francese applicherà un sistema ‘bonus-malus’ per promuovere il riciclo della plastica, aumentando il costo dei prodotti non realizzati in materiale riciclato e diminuendo quelli che lo sono. “Quando si potrà scegliere tra due bottiglie, una prodotta in plastica riciclata e l’altra no, la prima sarà meno cara“, ha spiegato Brune Poirson, segretaria alla Transizione ecologica e solidale, ...

Le serie Sony Xperia XZ1 e XZ2 riceveranno Android 9 Pie il prossimo mese - parola di Sony : A distanza di pochi giorni dalla rivelazione di Android 9 Pie, Sony annuncia che le sue serie XZ1 e XZ2 riceveranno il software a settembre. L'articolo Le serie Sony Xperia XZ1 e XZ2 riceveranno Android 9 Pie il prossimo mese, parola di Sony proviene da TuttoAndroid.