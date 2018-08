quattroruote

: Lancia Delta Futurista - A Grand Basel il debutto mondiale - dinoadduci : Lancia Delta Futurista - A Grand Basel il debutto mondiale - quattroruote : La #Lancia #Delta #Futurista creata da #AutomobiliAmos sarà svelata a settembre a #GrandBasel… -

(Di martedì 21 agosto 2018) Automobili Amos svelerà a, in programma a Basilea dal 6 al 9 settembre, la, una riedizione della sportiva di Chivasso pensata per migliorare il modello originale pur rimanendovi fedele nelle linee e nello spirito. La tre porte ideata da Eugenio Amos, progettata con lo studio di design BorromeodeSilva e prodotta dalla Podium Advanced Technologies, sarà svelata durante un evento riservato all'interno della Messe, dove sarà presentata anche l'automobile ideata da Gio Ponti, e sarà poi realizzata in 21 esemplari, ognuno dei quali avrà un nome e nessuna numerazione progressiva.Moderna ma dal sapore classico. Dopo tre anni di lavoro il sogno di Eugenio Amos è così riuscito a prendere forma. Lasarà un concentrato di tecnologie frutto del Made in Italy: Automobili Amos ha infatti deciso di affidarsi unicamente ad aziende locali per la ...