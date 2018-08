L' addio del marito di Imma | morta al Pollino ' Sentire l' anima senza toccarsi'

addio Matteo - domani sera il rientro della salma. Giovedì i funerali in Duomo : Non questa sera, ma domani. Ci vorranno ancora almeno 24 ore prima che la salma di Matteo Pes, il giovane alpinista morto domenica mattina sul Cervino, arrivi in città, ad Arezzo. Le pratiche ...

MIRIAM DUBINI È MORTA/ addio a una delle penne più influenti della letteratura per ragazzi : MIRIAM DUBINI è MORTA. Con lei se ne va una delle più importanti penne della letteratura per ragazzi, autrice, tra le altre, della trilogia Aria (Mondadori).(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:28:00 GMT)

Calabria - tre pugliesi tra le vittime del Raganello : addio a Gianfranco e alle amiche Myriam e Claudia : Gianfranco Fumarola, guardia giurata di 43 anni, e le due amiche e modelle Miryam Mezzolla e Claudia Giampietro sono tre delle 10 vittime accertate della strage del Raganello, a Civita, in Calabria."Non si può morire per una escursione andata male. addio compagne indivisibili". Rintracciati altri tre pugliesi dati per dispersi: sono in buone condizioni.Continua a leggere

Calciomercato - super offerta del Siviglia al Torino per Iago Falque : addio vicino [CIFRE e DETTAGLI] : Il Calciomercato non è ancora finito, in particolar modo previste alcune novità nelle prossime ore anche sul fronte Torino. Nelle ultime ore il club granata ha piazzato il colpo Simone Zaza, l’attacco è sempre più affollato considerando i 3-5-2 e per questo motivo potrebbe esserci un’uscita entro le prossime ore. L’indiziato numero uno è Iago Falque, lo sfogo del calciatore è stato chiaro, lo spagnolo ha chiesto rispetto. ...

La sfida di Giorgetti e l'addio della Grecia alla Troika. Di cosa parlare stasera a cena : Potreste cominciare dalla loquacità e dalla presenza sulla scena del provveditore capo alle opere pubbliche di Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta, Roberto Ferrazza. Una figura interessante per capire le stranezze della percezione sulle responsabilità (dirette e indirette) nella tragedia di Genova. Fe

È pronto l'addio di Renzi al PdEcco il progetto dell'ex premier : Ormai è fatta. Renzi dirà addio al Pd ed è pronto a fare un suo partito. Ceto medio e PMI avranno una nuova casa politica: ecco i dettagli del piano dell'ex premier Segui su affaritaliani.it

L'addio al professor Del Vecchio - scienziato di passione e umanità : Ci ha lasciato prematuramente il professore Luigi Del Vecchio, Ordinario di Biochimica Clinica e Biologia Molecolare Clinica dell'Università di Napoli Federico II. Se n'è andato senza clamore. Il ...

L'addio al celibato finisce nel sangue - tre napoletani arrestati a Rimini : 'Siamo gli amici del boss' : Due ragazzi di 30 anni, residenti a Bologna e Faenza - in vacanza a Rimini per festeggiare un addio al celibato - sono stati picchiati a sangue mentre camminavano sul lungomare di Marina Centro. È ...

Uomini e Donne Mattia Marciano : prima reazione dopo l’annuncio dell’addio di Vittoria : Uomini e Donne Mattia Marciano, arriva la prima reazione dopo l’annuncio dell’addio di Vittoria: lo stato d’animo dell’ex tronista Pochi giorni fa Vittoria Deganello rompeva il silenzio sulla sua relazione sentimentale con Mattia Marciano, confidandosi ai suoi fan di Instagram: “Io e Mattia, al momento, non stiamo più insieme”. Marciano, dal canto suo, non ha […] L'articolo Uomini e Donne Mattia ...

Gaetano Gifuni è morto/ addio all’ex funzionario del Colle : il dolore dell’ex Presidente Giorgio Napolitano : Se ne va Gaetano Gifuni, ex segretario generale del Quirinale simbolo delle istituzioni. Ha affiancato due Presidenti della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:26:00 GMT)

addio a Kofi Annan : è morto stamane l'ex Segretario Generale dell'Onu : Su tutti, il cordoglio di Theresa May , che si è detta triste di aver appreso della morte di un uomo che ha fatto tanto per rendere il mondo un posto migliore e ha espresso vicinanza nei confronti ...

"Genova non si arrende" - l'addio alle vittime del ponte Applausi per Mattarella e governo : Genova è nello sguardo del mondo, in un grande abbraccio di commozione, di affetto e di attesa". "Il viadotto - ha continuato Bagnasco - è crollato: esso, com'è noto, non era solo un pezzo importante ...

Tonelli saluta Napoli ed i napoletani - l’addio social del difensore : Lorenzo Tonelli dice addio al Napoli, il difensore centrale ringrazia i compagni ed i tifosi dell’affetto ricevuto nei due anni di permanenza nella città partenopea Lorenzo Tonelli, dopo due anni con la maglia del Napoli, è stato ceduto con la formula del prestito alla Sampdoria. Il calciatore, originario di Firenze, nonostante la relativamente breve permanenza nella città partenopea, si è legato ai suoi compagni d’avventura ed ...

addio a Kofi Annan - primo segretario nero delle NU : Paul in Minnesota, per poi perfezionarsi in economia all'Institut Universitaire des Hautes Etudes di Ginevra e in management al prestigioso Massachusetts Institute of Technology. Alle Nazioni Unite ...