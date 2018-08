' La vita scivola | niente odio e rabbia' | la sorella di Matteo commuove il web

Golf - WGC-Bridgestone Invitational 2018 : Tommy Fleetwood e Justin Thomas agganciano Ian Poulter in vetta - scivola indietro Francesco Molinari : Due inglesi e uno statunitense al comando del WGC-Bridgestone Invitational, torneo incluso nel circuito del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 70 del Firestone Country Club di Akron, in Ohio. Ian Poulter è stato raggiunto in vetta dal connazionale Tommy Fleetwood, autore del miglior giro di giornata in 63 colpi, e dall’enfant prodige americano Justin Thomas, tornato in grande spolvero con un round a quota -6. Il trio ...