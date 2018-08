La versione Switch di Diablo 3 si mostra in due nuovi video gameplay

Diablo 3 : Blizzard svela frame rate e risoluzioni della versione Switch : Blizzard ha recentemente confermato, dopo mesi di speculazioni, che Diablo 3 sarà lanciato su Switch. Ricco di tutti i DLC e le espansioni rilasciate per il gioco sin dal suo lancio, la Eternal Collection arriverà anche con contenuti esclusivi a tema Nintendo.Ma i giocatori, dopo l'annuncio, si stanno giustamente chiedendo: come girerà Diablo 3 sull'ibrida? Bene, ora abbiamo una risposta a questo quesito. Come segnala Gamingbolt, Pete Stilwell ...

Rage 2 : la versione Nintendo Switch è ancora sotto valutazione : Id Software ha da poco rilasciato un nuovo video gameplay relativo a Rage 2, mostrando morte, distruzione e un ambiente open world da mettere a ferro e fuoco.Come riporta Gamingbolt, anche se il secondo titolo di punta della compagnia, DOOM: Eternal arriverà anche su Nintendo Switch, nel caso di Rage 2 è ancora tutto da vedere. Lo studio head di id Software, Tim Willits ha affermato che "Il team sta ancora valutando se un eventuale porting sarà ...

V-Rally 4 : la data di uscita della versione Switch non è stata ancora confermata : Qualche tempo fa abbiamo appreso che, dopo ben 15 anni, la serie di V-Rally sta per tornare con V-Rally 4. Bigben Interactive e Kylotonn Entertainment hanno già svelato il gioco per PC e console, con tanto di trailer.Stando all'annuncio, il titolo è stato programmato per il lancio a settembre su PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Ora, apprendiamo che il titolo arriverà il 6 settembre sulle console di Sony e Microsoft e il 25 settembre su PC. ...

La versione Nintendo Switch di Steep è stata cancellata : Più di un anno fa Ubisoft aveva annunciato di voler sviluppare una versione Nintendo Switch del suo titolo sportivo Steep. E' passato un bel po' di tempo ormai ma sembra si siano perse le tracce del titolo, almeno fino ad oggi.Come riporta Dualshockers, l'aacount Twitter ufficiale del gioco ha risposto a un fan, l'utente si domandava a che punto fosse lo stato dei lavori della versione Switch ma non ha ricevuto la risposta sperata, il titolo ...

Aperti i pre-order per la versione Switch di ARK : Survival Evolved. Disponibili anche quelli di PixARK e ARK Park : Il distributore mondiale Solutions 2 GO è felice di annunciare l'apertura della campagna pre-order delle edizioni fisiche del Survival adventure open-world, ARK: Survival Evolved su Nintendo Switch, oltre a PixARK e ARK Park. Questi titoli saranno Disponibili presso i negozi fisici nell'autunno 2018.ARK: Survival Evolved su Nintendo Switch vi permette ora di portare la vostra tribù ovunque - a casa e in viaggio! ARK su Switch include i contenuti ...

Captain Toad su Switch è eccellente ma la vera sorpresa è la versione 3DS - analisi comparativa : Nintendo non ha perso tempo a portare la maggior parte del suo catalogo Wii U su Switch e continua a farlo con l'arrivo di Captain Toad: Treasure Tracker, uno dei giochi più belli mai apparsi sulla console della grande N di scorsa generazione. Naturalmente, sappiamo che si tratta di un titolo derivato da un minigioco di Super Mario 3D World ma si tratta comunque di un ottimo prodotto standalone, grazie al suo mix di divertentissimi puzzle, una ...

Panic Button al momento non ha in programma una versione Switch di Wolfenstein : The New Order : Originariamente rilasciato lo scorso autunno, Wolfenstein II ha ottenuto il plauso della critica per la sua avvincente storia ambientata nella sua particolare versione storica di un'America occupata dai nazisti e, mentre i possessori di Switch stanno per ricevere il loro primo assaggio della serie alla fine di questa settimana, sembra improbabile l'arrivo di altri titoli della serie sulla piattaforma di Nintendo in futuro.Parlando con GameSpot, ...

Metro Exodus sarà grandioso anche su PS4 Pro. Nessun piano per la versione Switch : Recentemente, 4A Games ha parlato dei suoi piani per la versione Xbox One X di Metro Exodus. Data la quantità di attenzione che lo sparatutto apocalittico ha ricevuto agli eventi stampa di Microsoft, si potrebbe pensare che ci sia una "preferenza" verso la sua console. Recentemente, gli sviluppatori hanno definito la versione Xbox One, senza mezzi termini, "una bestia", per sottolineare quanto di buono si può fare sulla ...

E3 2018 : la versione Nintendo Switch di Dragon Ball FighterZ si mostra in un video gameplay : Durante la live coverage E3 2018 su Twitch, Bandai Namco ha mostrato un filmato di gameplay davvero affascinante di Dragon Ball FighterZ tratto dalla versione Nintendo Switch.Come segnala Dualshockers, sappiamo che il gioco gira a 60 frame al secondo sulla console di Nintendo, dato che Arc System Works voleva mantenere intatta la sensazione del gameplay visto su altre piattaforme.Bandai Namco ha come obiettivo quello di rilasciare patch e ...

Fortnite : in un solo giorno la versione Nintendo Switch ha registrato oltre 2 milioni di download : Mentre ci incamminavamo verso l'E3 2018, una delle voci più insistenti riguardava l'imminente annuncio della versione Nintendo Switch del celebre Fortnite. Confermando le varie indiscrezioni dei giorni precedenti, Nintendo ha ufficializzato il lancio nel corso del Direct E3 e, a quanto pare, Fortnite sull'ibrida ha iniziato piuttosto bene. Come riporta Dualshockers, Nintendo ha rivelato che, dopo solo un giorno dal lancio del gioco su Switch, ...

E3 2018 : gli sviluppatori di Dead or Alive 6 hanno come obiettivo i 60fps - la versione Switch non è in programma : Koei Tecmo è stata molto attiva nel supportare Nintendo Switch, ma Dead or Alive 6 è stato annunciato solo per PS4, Xbox One e PC. Durante un'intervista all'E3 2018, DualShockers ha chiesto al producer e director Yohei Shimbori se un porting per Switch rientra nei piani della compagnia.Shimbori-san ha spiegato che al momento il team non sta considerando Nintendo Switch a causa di problemi tecnici e si stanno invece concentrando sul ...