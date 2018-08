La trappola mortale del Raganello ' Acqua giù a cascate dalla gola'

ilgazzettino

: Cinque cuccioli da salvare. Anzi, già salvati da una volontaria di ENPA Bassano da un sacchetto come trappola morta… - enpaonlus : Cinque cuccioli da salvare. Anzi, già salvati da una volontaria di ENPA Bassano da un sacchetto come trappola morta… - zazoomblog : Raganello una trappola mortale: «Acqua giù a cascate dalla gola». Dieci morti il bilancio finale - #Raganello… - onlyabrave1 : @CesareSacchetti Il gioco delle tre carte per fotterci di nuovo . E dovremo stare in questa trappola mortale ? -

(Di martedì 21 agosto 2018) Dieci morti per la piena improvvisa ieri pomeriggio del torrentea Civita, nel Pollino, in provincia di Cosenza in Calabria. L'ondata ha sorpreso un gruppo di escursionisti, alcuni dei quali ...