La terra trema a Reggio Emilia

Terremoto - due scosse in Emilia : la più forte di magnitudo 3.9. La terra continua a tremare in Molise : La prima alle 2.33 della notte, poi un nuovo episodio alle 3.07 di magnitudo 2.2. L'epicentro a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia

La terra trema nel Centro Italia : dopo il Molise scossa di terremoto anche a Perugia : Resta alta l'allerta in provincia di Campobasso: "Non è possibile escludere altre scosse". Alle 16:30 una scossa registrata...

Terremoto Molise : continua a tremare la terra - sciame sismico in corso : continua a tremare la terra in Molise, dove si susseguono scosse di Terremoto di piccola entità. La più forte di magnitudo 2.6 è avvenuta a 4 chilometri a sud di Montecilfone, in provincia di Campobasso, alle 19.55, ad una profondita’ di 22 chilometri. I comuni più vicini all’epicentro sono Montecilfone, Palata, Acquaviva Collecroce, Tavenna, Guglionesi, Guardialfiera e Larino. L'articolo Terremoto Molise: continua a tremare la ...

Terremoto Molise - dal 14 agosto la terra ha tremato più di 110 volte : Terremoto Molise, dal 14 agosto la terra ha tremato più di 110 volte A indicarlo sono i dati rilevati finora dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv): oltre 80 sono avvenuti dopo la scossa più forte, quella di magnitudo 5.1 delle 20:19 del 16 agosto Parole chiave: ...

TERREMOTO MOLISE - M 5.1 A MONTECILFONE/ Ultime notizie - nuova scossa M 2.6 : la terra continua a tremare : TERREMOTO in MOLISE, scossa magnitudo 5.1 Richter a MONTECILFONE come epicentro: trema tutta provincia Campobasso, segnalazioni anche a Napoli, Abruzzo e Puglia. Le Ultime notizie(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 20:27:00 GMT)

E all'alba la terra trema anche nelle Marche : L'epicentro a 9 chilometri da Ancona. Ieri sera scossa, 5,2 in Molise. Terremoto avvertito anche in Abruzzo, Lazio e Campania

Incubo terremoto in Molise : la terra non smette di tremare : Due forti scosse di terremoto in Molise piuttosto ravvicinate. Ancora tanta paura e danni. Dopo il terremoto di magnitudo 4.7

Trema la terra in Molise : 5 - 2 gradi Richter - avvertita in buona parte del sud : Localizzata in Molise, la scossa di magnitudo 5,2 gradi della scala Richter, è stata avvertita nitidamente in un buona parte del meridione e del centro Italia. L'epicentro, secondo i rilievi dell'...

Trema la terra nel Molise : il sisma di magnitudo 4.7 avvertito anche in Campania : La terra torna a Tremare in Molise. Una scossa di magnitudo 4.7 ha interessato diversi comuni della provincia di Campobasso. Lo sciame sismico è stato percepito anche in Campania, soprattutto nei territori dei comuni della provincia di Caserta e Benevento (i capoluoghi di provincia più prossimi all'epicentro). Il terremoto si è verificato intorno alla mezzanotte tra martedì 14 agosto e mercoledì 15 agosto 2018. Numerosissime sono state le ...

La terra torna a tremare in Molise : poco prima di mezzanotte scossa di 4.7 con epicentro Montecilfone : Una forte scossa di terremoto è stata registrata alle 23.48 di questa sera, martedì 14 agosto 2018. Il sisma, di magnitudo 4.7, è stato registrato dai sistemi dell'Ingv a sei chilometri da ...

Terremoto in Italia. Trema la terra nel nord-est : paura per i cittadini della zona : Trema la terra in Italia. All’alba di oggi, sabato 11 agosto 2018, si è registrata una scossa di Terremoto di magnitudo 3.9; il sisma è avvenuto a 5 km da Cavazzo Carnico, in provincia di Udine. L’ipocentro è stato localizzato a una profondità di 13 km. La scossa è stata registrata alle ore 5.30 dal centro nazionale terremoti. Alcuni minuti prima era stata registrata, sempre nella stessa area, una scossa di magnitudo 3.0. Poi ne è ...