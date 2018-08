La strage del torrente in piena : ?due 13enni napoletane in ospedale : Famiglie con bambini, comitive di amici in gita fuori porta, in vacanza per un giorno sul Pollino, ma anche turisti in arrivo da altre regioni d'Italia - Campania, Basilicata e Lombardia...

Incidenti stradali - strage di bambini dall'inizio dell'anno : Rapporto choc dell'Asaps sulle piccole vittime: 29, 11 solo quest'estate. L'esperto: "Servono regole più severe"

strage di Genova - tweet di de Magistris : «Rivedere la concessione della Tangenziale di Napoli» : «Revoca o drastica revisione delle vergognose concessioni di litorali, autostrade (Tangenziale di Napoli compresa, unica a pedaggio in Italia) e di beni comuni». Lo chiede il sindaco di...

[L'inchiesta esclusiva] L'autostrada trasformata in un colosso della finanza con i piedi in argilla e l'altra strage da 40 morti : Ha i piedi su 3.020 chilometri di strade, ponti e viadotti ma la testa nella grande finanza. Autostrade per l'Italia - da quando nel 2002 ha sottoscritto il contratto di concessione con lo Stato - ...

LA strage del PONTE. Pinerolo - celebrati i funerali della famiglia distrutta a Genova. Il vescovo : 'Proviamo tutti rabbia' : Siamo arrabbiati perché con tutta la tecnologia di cui dispone il mondo moderno, è crollato un PONTE. Purtroppo in questi giorni abbiamo letto e sentito tante parole vane". CHI ERANO ANDREA, CLAUDIA, ...

Barcellona - striscione contro il re nel giorno del ricordo della strage jihadista : "Non sei il benvenuto" : Dura contestazione degli indipendentisti catalani contro il re Filippo VI . In una Barcellona blindata per la commemorazione del primo anniversario dell'attacco sulle Ramblas, ha fatto molto 'rumore' ...

Rita - la signora che la strage ha reso icona dell'antimafia : Era nata a Palermo il 2 giugno del 1945, nel popolare quartiere della Kalsa dove c'era la farmacia di famiglia. Ma la Rita Borsellino che oggi piange tutta Italia, quella che instancabile andava di scuola in scuola a raccontare ai ragazzi suo fratello Paolo e perché si deve dire no alla mafia è nata dopo, molto dopo. Il 19 luglio del '92, per l'esattezza. Il giorno maledetto della strage che sotto casa sua, in via D'Amelio, uccise suo ...

Wta Cincinnati - è strage di tenniste della top ten : solo Kvitova vola ai quarti tra le ‘big’ : Dopo l’auto esclusione di Caroline Wozniacki, è strage per le tenniste della top ten agli ottavi di finale del torneo Wta di Cincinnati Gli ottavi di finale del torneo Wta di Cincinnati sul cemento, che precede gli Us Open, sono stati caratterizzati dalle interruzioni per pioggia. Il maltempo non ha dato tregua ai campi dell’Ohio, su cui alla fine però alcuni match si sono svolti. Dopo il clamoroso ritiro di Caroline Wozniacki, ...

Jack Vanore di U&D commenta la strage del ponte di Genova : "Vergogna - prego e piango" : Sono giorni tragici e difficili per Genova. Una strage che con il crollo del ponte Morandi lascia dietro sè vittime innoventi, feriti e ancora dispersi. Una triste vicenda che ha turbato, e non poco, anche molti personaggi del mondo dello spettacolo, originari di Genova o in qualche modo sentimentalmente legati alla citta'. Tra questi, ad esempio, troviamo Jack Vanore, famoso opinionista di Uomini e donne il popolare programma televisivo ...

Crollo del ponte Morandi - è una strage : le vittime sono almeno 35 - ma si scava ancora. Toninelli contro Autostrade per l'Italia : Non si ferma il conto delle vittime provocate del Crollo del ponte Morandi a Genova: nel corso della notte, secondo gli ultimi dati del Viminale, il bilancio è salito a 35 morti, di cui 3 non ...

