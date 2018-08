huffingtonpost

: La Sinistra ritrovi l'orgoglio di rappresentare Stato e popolo - manuela_cirone : La Sinistra ritrovi l'orgoglio di rappresentare Stato e popolo - HuffPostItalia : La Sinistra ritrovi l'orgoglio di rappresentare Stato e popolo - VitalijZad : RT @bakutani: @GavinoSanna1967 Per ora va bene così. Sogno un partito di sinistra che ritrovi il socialismo e abbandoni il progressismo a t… -

(Di martedì 21 agosto 2018) Lo, territorio e istituzioni. Lain Italia e in Europa negli anni della globalizzazione al tempo dell'economia digitale non ha rappresentato i bisogni prioritari del, non ha indicato una rotta coraggiosa per il territorio nell'Europa monetaria da trasformare in Europa politica e non ha difeso e tutelato le istituzioni. Il risultato non poteva essere diverso. Sconfitte elettorali, sconnessione totale dalla pancia dei paesi membri e campo libero a chi anziché indicare una rotta esalta i mali del tempo che viviamo.È accaduto in passato e accadrà ancora. Sono le regole della politica e noi abbiamo sbagliato analisi, proposte e inevitabilmente perso. Prima abbiamo contribuito a denigrare le istituzioni anziché cambiare classe dirigente, poi non avendo un'idea di società e di economia al tempo del capitalismo digitale ...