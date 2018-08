La Serie BKT al via venerdì | ma l’AIC è pronta a denunciare la Lega

Serie BKT 2018-2019 a 19 squadre : lunedì 13 agosto i calendari : Mancano ormai solo due settimane alla partenza del campionato di Serie BKT, ma il calendari o non è stato ancora definito. Il sorteggio infatti è già stato rinviato in virtù delle situazioni che coinvolgevano alcune squadre ancora da definire. A chiarire la situazione attuale ci pensa la Lega B. che ha comunicato con una nota ufficiale […] L'articolo Serie BKT 2018-2019 a 19 squadre : lunedì 13 agosto i calendari è stato realizzato da Calcio ...

Serie BKT - l’anticipo del venerdì sarà in chiaro sulla Rai : L'anticipo del venerdì della nuova Serie BKT sarà trasmesso in chiaro sulle reti Rai L'articolo Serie BKT, l’anticipo del venerdì sarà in chiaro sulla Rai è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie BKT - rinviata la compilazione del calendario in attesa dei ripescaggi : Convocata per il 30 luglio l'assemblea della Lega Serie B. All'ordine del giorno i diritti tv in chiaro e il numero di sostituzioni per il campionato di Serie BKT. L'articolo Serie BKT, rinviata la compilazione del calendario in attesa dei ripescaggi è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.