La regina Elisabetta cerca un lavapiatti Ma non solo | ecco tutte le posizioni di lavoro

Harry e Meghan in “luna di miele” sul lago di Como - ospiti di George Clooney. E intanto la regina Elisabetta cambia il testamento : Il principe Harry e Meghan Markle si sono concessi una breve “luna di miele” italiana: i duchi del Sussex hanno trascorso infatti qualche giorno sul lago di Como, ospiti di George Clooney e Amal Alamuddin. A rivelarlo è il settimanale di Alfonso Signorini Chi, secondo cui la coppia reale è arrivata in Italia in gran segreto la sera di giovedì 16 agosto e si è diretta a Villa Oleandra scortati da un gruppo di agenti dei servizi ...

“Kate non la prenderà affatto bene”. L’ultima ‘scelta’ della regina fa infuriare tutti. Per Elisabetta nessun dubbio. E Meghan se la gode… : È una di quelle evenienze alle quale non si vuole pensare. Ma se c’è una cosa certa nella vita, beh, questa è la morte. Belli obrutti, ricchi o poveri, l’unica cosa che ci accomuna, tutti, è appunto il fatto di dipartire prima o poi. Così è e sarà anche per la nonna del mondo intero: la regina Elisabetta. E sono in tanti a chiederselo: cosa succederà quando si fermerà il cuore della “donna del secolo”? Mentre le voci sulla salute della ...

La regina Elisabetta cerca un lavapiatti : La regina Elisabetta cerca personale. Sua Maestà ha aperto una nuova posizione a Buckingham Palace. L’impiego? lavapiatti a tempo pieno nelle cucine reali. Nessuna esperienza in cucina? Nessun problema. Sebbene la «conoscenza generale della sicurezza alimentare e un atteggiamento positivo» siano obbligatori, non è necessaria alcuna esperienza in quanto il nuovo membro dello staff reale verrà formato. LEGGI ANCHEDoria Ragland, la mamma di ...

Un giorno da regina (Elisabetta II) : L’estate della regina Elisabetta II è ufficialmente iniziata lo scorso 20 luglio, quando la sovrana – come ogni anno – ha lasciato Buckingham Palace per rifugiarsi in una delle sue residenze preferite: il castello scozzese di Balmoral. Ma non pensate che la sovrana, 92 anni, metta del tutto in stand-by il «lavoro». Anche da lì, legge i documenti che le vengono consegnati ogni giorno nella famosa «scatola rossa» e parteciperà a ...

MEGHAN MARKLE/ Vacanze con Harry e la regina Elisabetta e compleanno da Duchessa : MEGHAN MARKLE, Vacanze con Harry e la Regina Elisabetta e il Principe Filippo in Scozia e primo compleanno da Duchessa al matrimonio di un amico del marito.(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 05:45:00 GMT)

Baby George - William e Kate non gli hanno ancora rivelato il suo destino. E la regina Elisabetta è d’accordo : Baby George non sa che un giorno sarà re. Il primogenito di William e Kate ha appena compiuto 5 anni e, per il momento, può ancora sognare come tutti i suoi coetanei ciò che farà “da grande”. Questo piccolo particolare della sua esistenza gli viene infatti taciuto per volere non solo dei genitori, ma soprattutto della bisnonna, sua maestà la regina Elisabetta II. A rivelarlo è stato lo stesso William in un’intervista alla Bbc, ...

Kate Middleton - Meghan Markle - la regina Elisabetta : i soprannomi dei reali : Dalla Regina Elisabetta a Kate Middleton, passando per Meghan Markle e i Principi William ed Harry. Ecco tutti i soprannomi utilizzati dalla famiglia reale. La famiglia reale vive la propria quotidianità in pubblico seguendo una rigida etichetta. Regole così ferree e datate che spingono i nuovi aggiunti alla famiglia di Windsor a dimenticarle in alcuni casi, volontariamente. Ne ha dato più volte esempio Meghan Markle che, dopo aver sposato il ...

«La regina Elisabetta? Aveva un focoso appetito sessuale». La rivelazione choc : La regina Elisabetta da giovane avrebbe avuto «un sano e focoso appetito sessuale». Insomma, tra la sovrana e il principe Filippo ci sarebbe stata una grande passione. Nulla di male,...

I messaggi in codice della regina Elisabetta : “Con la sua borsa comunica con lo staff” : Alla regina Elisabetta II non servono molte parole per comunicare con il suo staff. Alla longeva sovrana inglese bastano pochi gesti e qualche accessorio per mandare messaggi in codice chiari, precisi e diretti a chi...

La regina Elisabetta furiosa per le fake news sulla morte di Filippo : Qual è stata la reazione della Regina Elisabetta II alla notizia della morte del Principe Filippo di Edimburgo ? Sebbene la notizia fosse falsa, la Sovrana è andata su tutte le furie: si è trattato ...

La regina Elisabetta ha inviato un messaggio in codice a Trump con le sue spille? Assolutamente sì : La famiglia reale inglese non lascia nulla al caso, in special modo l'abbigliamento. La Regina Elisabetta sa bene cosa indossare durante gli impegni ufficiali, e raramente lascia a casa le sue spille. Quella indossata durante l'incontro con Trump sembra, però, nascondere un messaggio in codice: la sovrana infatti ha scelto di indossare proprio quella che le era stata donata nel 2011 dall'ex presidente Barack Obama e dalla moglie ...

Kate Middleton - perché sua figlia Charlotte è identica alla regina Elisabetta : La Principessa Charlotte, secondogenita di Kate Middleton e di William, a soli 3 anni (è nata infatti il 2 maggio 2015) si è già ritagliata un ruolo importante nella Famiglia Reale. Innanzitutto perché è identica alla bisnonna, la Regina Elisabetta. Anche se crescendo la piccola mostra di aver ereditato qualche tratto dalla compianta nonna, Lady Diana, la somiglianza fisica tra la Sovrana e la nipotina è evidente. Ma non sono solo le analogie ...

«The Crown» 3 : ecco la nuova regina Elisabetta : Sguardo altero, tailleur rosa cipria e capelli raccolti indietro. La prima immagine della terza stagione di The Crown, la serie prodotta da Netflix e dedicata alla vita della Regina Elisabetta II, parte da una nuova cornice e da una nuova interprete: non più Claire Foy, nominata come miglior attrice agli ultimi Emmy, ma Olivia Colman, classe 1974, una carriera divisa equamente fra cinema e ...