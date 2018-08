La privatizzazione ha funzionato | acquisire Abertis invece no

ilfoglio

: @rocselli @markorusso69 Il punto è semplice: quale privatizzazione ha funzionato meglio per i cittadini? Tutto il r… - amazzini64 : @rocselli @markorusso69 Il punto è semplice: quale privatizzazione ha funzionato meglio per i cittadini? Tutto il r… - sebaquila : RT @LucianoBonazzi: NESSUNA privatizzazione in Italia ha funzionato, da Telecom-Colanninno in poi. Contro l'esproprio delle proprietà del p… - LucianoBonazzi : NESSUNA privatizzazione in Italia ha funzionato, da Telecom-Colanninno in poi. Contro l'esproprio delle proprietà d… -

(Di martedì 21 agosto 2018) Roma. Il suo nome è rimbalzato nelle cronache di questi giorni senza che lui proferisse verbo. Vito Gamberale è proverbiale per il suo riserbo, ancor più quando la voce s’incrina sotto il peso delle 43 vite inghiottite nel vuoto, per una lingua di cemento che non doveva crollare. “Non chieda a me pe