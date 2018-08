La moglie di Alvaro Morata criticata sui social per il fisico

ilgossip

(Di martedì 21 agosto 2018) Ladel calciatore del Chelseapesantemente suidopo la gravidanza.e La forma fisica post-gravidanza sta diventando uno dei canoni del gossip: lo ha dimostrato per prima Vanessa Incontrada, che proprio in questi giorni ha raccontato ancora una volta la discriminazione e le critiche subite sul suo aspetto dopo aver messo al mondo suo figlio. Non ne sono immuni nemmeno le mogli dei calciatori, anche se in questo caso la questione è diametralmente opposta: Alice Campello, italianissima coniuge di, a pochi giorni dal parto è stata presa di mira dagli hater per aver postato su Instagram degli scatti in cui appare in forma eccellente, come se non avesse mai affrontato la gravidanza. Ebbene, non tutti hanno preso bene quelle foto. Ecco cosa ha scritto un’utente (apostrofo d’obbligo in quanto a commentare era una donna): Gira ...