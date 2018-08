La guida che andò a Rigopiano | la famiglia in vacanza | le vittime della piena del torrente

Gole del Raganello - tra le vittime anche una guida di 32 anni : fu tra i soccorritori di Rigopiano con la Protezione Civile : Ne aveva accompagnati tanti lungo quei canyon scavati dal torrente. E anche lunedì era partito con il suo gruppo di escursionisti che volevano ammirare le Gole del Raganello. Poi la piena, venuta giù verso valle all’improvviso. Ha trascinato tutti, compreso lui, Antonio De Rasis, senza lasciargli scampo. La guida di Cerchiara di Calabria, in provincia di Cosenza, è tra le 10 persone morte nel Parco del Pollino. Proprio lui che negli anni ...

Piena del torrente - chi sono le vittime : la guida che andò a Rigopiano - la famiglia in vacanza : Secondo l'ultimo bilancio ufficiale, nella Piena del torrente nel Parco del Pollino almeno 10 persone sono morte, altre 11 sono rimaste ferite e 3 sono disperse

Arrestata per aver guidato ubriaca - si uccide “perché non voleva deludere suo padre” : Una donna di trenta anni si è impiccata nella casa che condivideva col fidanzato in Inghilterra nel giorno in cui avrebbe dovuto affrontare un processo dopo essere stata Arrestata per guida in stato di ebbrezza. Avrebbe deciso di togliersi la vita perché ossessionata dalla paura di deludere suo padre confessando quanto accaduto.Continua a leggere

SpaceX e Nasa hanno costruito una navicella spaziale che si guida con 6 pulsanti : Si chiama Crew Dragon e prenderà il volo all’incirca tra un anno, e rappresenterà per gli Stati Uniti e per il mondo intero, una rivoluzione nel campo dell’esplorazione dello spazio. Solo sei pulsanti fisicamente “pigiabili”, per risolvere sei differenti tipi di emergenze; tutto il resto verrà gestito per la prima volta dagli astronauti tramite touchscreen. Space X e Boing, le due aziende private che ...

"I bambini di Artcity' - un'iniziativa che unisce una visita guidata al museo etrusco allo spettacolo "Il fiore azzurro" : ... sette siti culturali tra i più belli della regione ospitano sette spettacoli teatrali destinati alle nuove generazioni, tra i quali la città di Tarquinia. Per ogni appuntamento è prevista una ...

F1 - le rivelazioni di Kubica : “non posso più guidare come prima - devo sottostare ad alcune limitazioni fisiche” : Il pilota polacco ha parlato delle sue condizioni fisiche, rivelando di non poter guidare più come una volta dopo l’incidente al Rally di Andora del 2011 Lo stile di guida è sempre lo stesso, il modo di metterlo in atto un po’ diverso. Robert Kubica non è più lo stesso da quando, nel febbraio del 2011, fu coinvolto in un terribile incidente nel Rally di Andora. PA/LaPresse Il polacco è tornato a guidare regolarmente adesso ...

Ciò che guida il giudizio di coscienza : L'esperienza è la madre della scienza di vivere. 2. L'accortezza del presente , consiste nella docilità e nell'accogliere il consiglio altrui e vedere i mezzi da impiegare. 3. La previdenza e la ...

guida autonoma - gli automobilisti indiani non vedono l’ora che arrivi : In India il traffico è un vero problema. Questo perché sulle strade c’è di tutto: auto e motocicli, ma soprattutto animali, carri bestiame e pedoni. Tutti insieme, ammassati gli uni sugli altri. E poi ancora, asfalto (dove presente…) dissestato, buche in ogni dove e automobilisti poco osservanti del codice della strada: è chiaro, quindi, che per gli indiani sia diventato un incubo salire in auto, sapendo di dover attraversare questo ...

“La Terra Brucia” : il manuale-guida sui cambiamenti climatici di Michael Mann e Tom Toles arriva anche in Italia : E’ arrivato anche in Italia grazie a Hoepli e Legambiente il libro di Michael Mann e Tom Toles, “La Terra Brucia – Perchè negare il cambiamento climatico minaccia il nostro pianeta” (192pp, 19,90€). Il volume uscito nel 2016 negli Stati Uniti d’America si intitola nella sua forma originale “The Madhouse Effect: How Climate Change Denial Is Threatening Our Planet” ed è una vera e propria guida non solo ...

Annuncio razzista sul treno - la madre di Ariano : 'Insulti guidati dalla Lega' Salvini : sciocchezze : 'Aggressione e linciaggio mediatico' subiti da Raffaele Ariano, il 32enne che ha denunciato l'Annuncio choc fatto su un convoglio di trenord contro gli 'zingari '. Lo denuncia la madre che ha scritto ...

Cile : governo spagnolo si congratula con ex presidente Bachelet per nomina a guida Alto commissariato Onu sui diritti umani : ... fattori che rappresentano "un prezioso attivo per il funzionamento dell'Onu e per il suo ruolo strategico nel miglioramento della situazione dei diritti umani nel mondo". Nel comunicato il governo ...

Toninelli - il cellulare alla guida e quello che rischiamo adesso : Più di 35 mila incidenti stradali nel 2017, il 16% del totale, sono stati causati da disattenzioni. Lo dice l’Istat e le maggiori disattenzioni sono causate proprio quelle legate all’uso dello smartphone come telefono o navigatore. «Le violazioni al Codice della Strada più sanzionate», si legge nella relazione Istat, «risultano l’eccesso di velocità, il mancato utilizzo di dispositivi di sicurezza e l’uso di telefono cellulare alla guida». Uno ...

“Notti di BCsicilia” - Bompietro (PA) : il 13 agosto visita guidata al M.A.V. Museo Archeologico Virtuale : Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà lunedì 13 agosto 2018 alle ore 21,30 la visita guidata al M.A.V. Museo Archeologico Virtuale. L’appuntamento è in via Facitelli a Bompietro (PA). La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in collaborazione con il M.A.V. e con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità ...