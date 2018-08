La foto sulla carta d' identità non piace più | decide di sostituirla con un selfie

Selfie al posto della foto sulla carta d'identità : denunciato a Ischia - : Un uomo di 52 anni ha deciso di sostituire l'immagine perché non gli piaceva più. Bloccato dalla Polizia, intervenuta su segnalazione dell'hotel dove alloggiava, è accusato di possesso di documento di ...

La mediatrice - il medico - il fotografo : chi sono i lavoratori sulla nave Aquarius. “Non possiamo girarci dall’altra parte” : New York, Palermo, Torino, Los Angeles, Berlino, Romania, Egitto, Tunisia, Regno Unito, Australia. Le persone che lavorano a bordo di Aquarius – la nave SOS Mediterranée/Medici senza frontiere che effettua ricerca e soccorso, attualmente in missione nella zona SAR a 25/30 miglia davanti alla Libia nell’eventualità di imbarcazioni in difficoltà cariche di migranti – vengono da tutto il mondo. Come comunicano con le famiglie? Cosa vuol ...

Audi e-tron - Info e curiosità sulla nuova Suv elettrica - foto GALLERY : Verrà presentata il 17 settembre (nello stesso giorno della nuova Ferrari in edizione limitata) e sarà la prima auto al 100% elettrica dellAudi. Parliamo della e-tron, la Suv a trazione integrale che segna il debutto della Casa tedesca sul mercato delle auto a emissioni zero. Noi di Quattroruote siamo già saliti a bordo di questa vettura: a Copenhagen, per raccontarvi il design dellabitacolo e il confort, e in Colorado, percorrendo in discesa il ...

Roma pazzesca - è nata una squadra da sogno : N’Zonzi la ciliegina sulla torta - pronto l’assalto a campionato e Champions League [foto e DETTAGLI] : La Roma fa sul serio in vista della prossima stagione, il club giallorosso si candida ad essere grande protagonista in campionato e Champions League. Dopo l’ultima importante stagione il club giallorosso ha intenzione di confermarsi, la dirigenza si è mossa alla grande, la squadra può essere considerata ben più forte. La ciliegina sulla torta è stato l’arrivo del centrocampista N’Zonzi, in passato seguito dalla Juventus ...

Rumor sulla tripla fotocamera di Samsung Galaxy S10 e una lotta al primato dichiarata : Continuano a emergere dettagli sulla presunta tripla fotocamera che potrebbe prendere posto su Samsung Galaxy S10 e non solo. E nel mentre il CEO di Samsung dichiara apertamente che non ha nessuna intenzione di perdere la lotta al primato per il lancio del primo smarpthone pieghevole. L'articolo Rumor sulla tripla fotocamera di Samsung Galaxy S10 e una lotta al primato dichiarata proviene da TuttoAndroid.

Irrinunciabile la tripla fotocamera su Samsung Galaxy S10 : fino a 5 sensori anche sulla serie A? : Il Samsung Galaxy S10 si evolverà lato fotocamera fino ad avere 3 sensori principali sul retro. Non è la prima volta che l'indiscrezione serpeggia tra informatori più o meno affidabili. La nuova conferma della novità giunge oggi dall'autorevole sito coreano ETNews e questa volta la vera novità consiste nel dire che anche la serie mid-range Galaxy A dovrebbe avere lo stesso tris di unità, anche se con risoluzione e tecnologia ...

Bebo Storti bloccato da Facebook per foto di Hitler : "Era ironia sulla Lega. Perché me e non CasaPound"? : La spiegazione data dal social: "Non rispetta le nostre politiche". L'appello Non so se qualcuno della Lega che non sapeva come fermarmi mi abbia segnalato o se sia stata una scelta di quelli di Facebook che non bloccano i razzisti veri, ma hanno scambiato il mio post per un...

Emma Marrone e Federica Pellegrini : la gaffe sulla foto di "quando era giovane" : Emma Marrone posta un foto su Instagram e Federica Pellegrini fa una gaffe. La foto di Emma Marrone è stata decisamente apprezzata dai follower. Ma anche un po' datata, anche se non tutti...

