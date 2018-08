Poltrone Uefa - la Figc conferma l'appoggio a Ceferin : In continuità con la politica internazionale attuata negli ultimi anni, la Federcalcio ha formalizzato questa mattina il proprio supporto alla candidatura dell'attuale presidente della Uefa in vista ...

Uefa - la Figc conferma il sostegno a Ceferin : ROMA - La Figc , in continuità con la politica internazionale attuata negli ultimi anni, ha formalizzato questa mattina il proprio sostegno alla candidatura del presidente della Uefa Aleksander ...

La Figc conferma il sostegno a Ceferin per la presidenza dell'Uefa : TORINO - La Figc , in continuità con la politica internazionale attuata negli ultimi anni, ha formalizzato questa mattina il proprio sostegno alla candidatura del presidente della Uefa Aleksander ...

Uefa : Figc conferma sostegno a Ceferin : ANSA, - ROMA, 21 AGO - La Figc , in continuità con la politica internazionale attuata negli ultimi anni, ha formalizzato questa mattina il proprio sostegno alla candidatura del presidente della Uefa Aleksander Ceferin , in vista del Congresso che si ...

Uefa : Figc conferma sostegno a Ceferin : ANSA, - ROMA, 21 AGO - La Figc , in continuità con la politica internazionale attuata negli ultimi anni, ha formalizzato questa mattina il proprio sostegno alla candidatura del presidente della Uefa Aleksander Ceferin , in vista del Congresso che si ...

Poltrone Uefa - la Figc conferma l’appoggio a Ceferin : Aleksander Ceferin si appresta a venir rieletto come presidente dell’Uefa, la Figc ha dato il proprio appoggio dopo il buon lavoro di questi mesi La Figc conferma il suo sostegno ad Aleksander Ceferin per la rielezione alla presidenza della Uefa. In continuità con la politica internazionale attuata negli ultimi anni, la Federcalcio ha formalizzato questa mattina il proprio supporto alla candidatura dell’attuale presidente della ...