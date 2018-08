La Diciotti è a Catania ma i migranti sbarcheranno solo se smistati in tutti i

Blastingnews

: La nave #Diciotti attraccherà a Catania. I valorosi uomini della @guardiacostiera hanno compiuto il proprio dovere… - DaniloToninelli : La nave #Diciotti attraccherà a Catania. I valorosi uomini della @guardiacostiera hanno compiuto il proprio dovere… - amnestyitalia : chiediamo al Presidente della Repubblica @Quirinale di fermare @matteosalvinimi e di difendere lo stato di diritto.… - PaoloGentiloni : #Boatpeople Di barche di migranti costrette a vagare in mare senza approdo ne abbiamo viste tante, dal sud-est asia… -

(Di martedì 21 agosto 2018) Negli ultimi anni oltre 700.000sono stati accoltiin Italia, ma adesso è il momento che anche gli altri Stati membri dell’Unione Europea facciano la loro parte: il ministro dell’Interno Matteo Salvini lo aveva gia' detto alcuni giorni fa, idella navepossono anche sbarcare in Italia a patto che venganoini paesi membri UE. Dopo aver vagato nel Mar Mediterraneo per cinque giorni, la nave è di fronte al porto diper scalo tecnico con 177 persone stremate dalla fatica e bisognose di cure. La procura di Agrigento ha aperto un fascicolo per immigrazione clandestina e le associazioni umanitarie sono intervenute con pesanti accuse contro il Governo.soccorsi da una nave maltese che è scomparsa Isono stati salvati al largo di Lampedusa VIDEO nella notte tra il 15 e il 16 agosto dalla navee sono ...