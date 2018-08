La crescita del Pil giapponese sorprende in positivo

Malesia : rallenta crescita del Pil nel secondo trimestre : Su base sequenziale l'espansione dell'economia è stata dello 0,3% contro l'1,4% del primo trimestre. Nella prima metà del 2018 il Pil della Malesia è comunque cresciuto del 4,9%. , CC - www.ftaonline.

Atalanta - Gasperini : 'Stop del campionato? Va bene tutto. Zapata in crescita - ma servirà pazienza' : L'Atalanta vince e continua a inseguire il sogno Europa League. 2-0 nella gara di ritorno contro l'Hapoel Haifa, risultato che permette ai nerazzurri di approdare ai playoff della competizione. ...

Atac - forte crescita delle vendite di titoli di viaggio a luglio : ricavi a +7 - 5% rispetto a luglio 2017 - titoli turistici +38 - 9% : ricavi in aumento del 2,3% nei primi sette mesi del 2018 rispetto al 2017. vendite con B+ cresciute del 200% Roma – vendite di titoli di viaggio in deciso progresso nel mese di luglio 2018. I ricavi per Atac, infatti, sono cresciuti del 7,5% rispetto a luglio 2017, il 6,4% in più rispetto a quanto previsto dal budget, per un valore totale di circa 22 milioni e 200 mila euro. Al buon andamento hanno contributo, in particolare, le vendite di ...

Milano. Tari : incassi in crescita alla scadenza della prima rata : incassi della Tari in crescita alla scadenza della prima rata del 31 luglio rispetto alla stessa data dello scorso anno

Claudio Borghi sulla crescita dello spread : "Senza garanzia Bce si smantella tutto" : "Tutti sanno che il recinto che protegge la preda presto verrà tolto, e la speculazione finanziaria vede il debito della periferia come un facile bersaglio e si sta posizionando in vista dei prossimi sviluppi". A parlare è Claudio Borghi, presidente della Commissione bilancio della Camera, in un'intervista a Bloomberg. Secondo il deputato leghista "euroscettico", è "significativo che un evento esterno come la Turchia, che ...

Borsa Italiana - in forte crescita il controvalore degli scambi del 10/08/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,49 miliardi di euro, con un incremento di ben 985,7 milioni, pari al 65,...

Ikea scommette sulla crescita dell'India : Hyderabad - Ikea, colosso svedese dell'arredamento low cost, ha aperto in India il primo negozio ha aperto a Hitec City, alla periferia di Hyderabad, la capitale del Telangana. I numeri del nuovo maxi store, sono impressionanti e ne fanno uno dei uno dei più grandi tra i 400 negozi Ikea in tutto

Igp del cioccolato di Modica : un volano in crescita : IGP del cioccolato: un volano di crescita per il territorio. Da Bruxelles e' arrivata l'ennesima conferma che si attendeva il 7 agosto.

Massimo Zanetti - forte crescita della profittabilità nel 1° semestre : Buoni i conti di Massimo Zanetti nella prima metà dell'anno. "Nel primo semestre del 2018 abbiamo registrato una crescita a doppia cifra dei principali indicatori di profittabilità - osserva Massimo ...

Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione : ECONOMIA - Programma Operativo Regionale 'Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione' F.E.S.R. 2014/2020 Obiettivo tematico 3 Promuovere la competitività delle PMI Obiettivo specifico III.

Utili in crescita per Tyson Foods - ma deludono i ricavi : Tyson Foods ha chiuso il terzo trimestre con un utile netto di 541 milioni di dollari, pari a 1,47 dollari per azione, in aumento rispetto ai 447 milioni, 1,21 dollari per azione, registrati nello ...

Rifiuti - Musumeci : “In Sicilia differenziata in crescita del 10%” : “Lo dico con legittima soddisfazione: la percentuale di raccolta differenziata dei Rifiuti in Sicilia sta crescendo di giorno in giorno. Avremo a settembre i dati aggiornati, ma rispetto al 15 per cento del novembre scorso abbiamo guadagnato almeno dieci punti. Voglio per questo ringraziare gli amministratori e i cittadini dei circa 250 Comuni che con tenacia e determinazione si sono impegnati in questa vera e propria battaglia di ...

La crescita economica dell’Italia rallenta : L’indice spia sull’andamento economico “continua a registrare flessioni, segnalando il proseguimento dell’attuale fase di contenimento dei ritmi di crescita economica”.