La bufala del ritiro immediato della patente per chi utilizza lo smartphone alla guida

Questo video del crollo del ponte Morandi è falso : come una simulazione al pc in Russia è diventata una bufala in Italia : Se ci siete "cascati" anche voi ve lo diciamo subito: Questo non è il video del momento in cui crolla il ponte Morandi. Eppure migliaia di utenti in rete hanno preso per reale questa clip di pochi secondi. L'hanno rilanciata, commentata, fatta diventare virale, con il rischio che queste immagini, verosimili sì ma non vere, possano sostituire quelle ufficiali, nei drammatici istanti in cui l'ammasso di cemento collassa e travolge ...

La bufala sulle nuove regole del Codice della strada : Sta circolando molto, dice che una nuova regola prevederà il ritiro immediato della patente per chi usa il cellulare alla guida, ma non c'è nessuna nuova regola The post La bufala sulle nuove regole del Codice della strada appeared first on Il Post.

La bufala dei 25 amici su Facebook e della soluzione per farsi leggere di nuovo - : Ecco il messaggio che continua ad apparire sulle timeline di molti e che svelerebbe la nuova politica Facebook: 'La tua sezione notizie mostra di recente solo i post delle stesse poche persone, circa ...

WhatsApp - circola la nuova bufala sul ritiro della patente per chi usa il cellulare alla guida : Come sappiamo WhatsApp è uno dei servizi di messaggistica istantanea più utilizzato al mondo, ma anche quella che maggiormente viene utilizzata per diffondere le bufale e le catene di Sant'Antonio. Proprio negli ultimi giorni sembra

WhatsApp - arriva l'ennesima bufala : da martedì 21 agosto nessun cambio codice della strada : arriva l'ennesima truffa via WhatsApp: il messaggio che è stato inoltrato di recente da alcuni utenti riguarda una presunta entrata in vigore del nuovo codice della strada, gia' da martedì 21 agosto. Secondo tale messaggio, chiunque verra' sorpreso alla guida, anche davanti ai semafori, con lo Smartphone o con altri dispositivi, subira' il ritiro immediato della patente con una multa che va dai 180 euro ai 680 euro. Lo stesso messaggio invita ...

Su WhatsApp gira una nuova bufala sul ritiro della patente per chi usa il cellulare alla guida : WhatsApp è uno dei servizi di messaggistica che più si prestano alla diffusione di bufale e Catene di Sant'Antonio. Scopriamo insieme l'ultima della serie L'articolo Su WhatsApp gira una nuova bufala sul ritiro della patente per chi usa il cellulare alla guida proviene da TuttoAndroid.

Marta Danisi - l'orribile bufala della lettera del padre scritta alla figlia morta a Genova : Un testo che fa riflettere e commuovere, che sembra scritto direttamente dal padre di Marta Danisi , la giovane infermiera tra le vittime del crollo di Ponte Morandi a Genova . In molti hanno ...

La lettera del padre di Marta - morta a Genova - è falsa : l'ignobile bufala corre sui social : "Mi avevi pregato tanto per andare in Sardegna con il tuo fidanzato. Ti avevo detto che, fosse stato per me, non ci saresti andata". Inizia così la lettera che il padre di una delle vittime della tragedia di Genova, Marta Danisi, morta nel crollo del ponte Morandi insieme al fidanzato Alberto Fanfani, avrebbe scritto su Facebook a poche ore dalla morte della figlia. Peccato, però, che quel messaggio accorato - subito condiviso da ...

La bufala degli “islamici esultano su Al Jazeera per il crollo del Ponte a Genova” : "Islamici esultano su Al-Jazeera per il Ponte caduto a Genova" è il titolo di un articolo diffuso pochi giorni fa dalla testata web Il Populista, legata alla Lega di Matteo Salvini. Secondo la testata, i commentatori dell'emittente araba avrebbero esultato per la tragedia del Ponte Morandi a Genova, ma in realtà le cose non starebbero esattamente come raccontato.Continua a leggere

Marta Danisi - vittima del crollo del Ponte Morandi/ La bufala della lettera scritta dal padre… morto anni fa : Attorno alla tragica morte di Marta Danisi, durante il crollo del Ponte Morandi, c'è la bufala di una lettera firmata dal "padre". Ma il papà della giovane è morto tanti anni fa...(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 23:17:00 GMT)

[Il caso] La bufala del giovane tornato disoccupato per colpa del decreto Dignità. E l'effetto boomerang : Colpo di scena: Tony Nelly, alias Simone Bonino, il ragazzo che a poche ore dal "Si" alla Camera sul decreto Dignità aveva "osato" sfidare il Ministro di Maio non è stato congedato dal Credit Agricole ...

La bufala della "crociata" OMS contro il parmigiano : Il parmigiano fa male? L'olio d'oliva da bandire? Milioni d'italiani si sono indignati per la 'bufala' del bollino nero dell'OMS. Secondo questa fake news alcuni prodotti tipici della dieta ...

Franco Bechis : 'I troll russi? Solo una bufala ridicola. E l'amante del piddino...' : I troll russi ? Una fesseria. Parola di Franco Bechis che su Twitter scrive: 'Sono in vacanza, non ho voglia di andare ad alzare il velo sulle nuove Beatrici Di Maio. Ma se insistete con la bufala ...

La bufala della benda di Daisy Osakue : Nelle ultime ore circola su Facebook una bufala: un cartello in cui si vede Daisy Osakue, l'atleta italiana aggredita e ferita con un lancio d'uova, che ha la benda per coprire la ferita prima sull'occhio sinistro e poi su quello destro. Ma la seconda foto è semplicemente la prima immagine riflessa.--Oltre al danno, la beffa. Non solo Daisy Osakue, la giovane atleta italiana aggredita con un lancio di uova a Moncalieri, rischia seriamente di non ...