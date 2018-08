Keanu Reeves e Winona Ryder | matrimonio | vero | sul set 26 anni fa?

Winona Ryder : "Io e Keanu Reeves siamo sposati da 26 anni"/ Le nozze sul set di Dracula : "Il prete era vero" : In vista del loro ultimo film, Winona Ryder ha ammesso di essere sposata con Keanu Reeves da 26 anni. Per le "finte" nozze sul set del film Dracula c'era infatti un vero sacerdote.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 12:51:00 GMT)

Winona Ryder : "Sono sposata con Keanu Reeves da 26 anni" : un periodo di rinascita artistica per l'iconica attrice degli anni '90. Winona Ryder dopo un periodo lontananza dalle scene, è tornata alla ribalta grazie al successo di Stranger Things, la serie cult ...

Winona Ryder : ‘Io e Keanu Reeves sposati davvero sul set di Dracula’ : Winona Ryder e Keanu Reeves potrebbero essere sposati da 25 anni senza saperlo. Una battuta? Forse, ma a Winona piace pensarlo. Il motivo è presto detto. Nel 1992 i due si sono uniti in matrimonio per dovere di trama sul set del film Dracula di Francis Ford Coppola (nel video la scena ‘incriminata’). Ma il regista per amor del vero avrebbe ingaggiato un vero prete rumeno e quindi se i matrimoni religiosi contratti in Romania fossero ...

Winona Ryder e Keanu Reeves si sono sposati 26 anni fa sul set di Dracula? : A breve saranno insieme sullo schermo per la quarta volta dopo Dracula, Un oscuro scrutare, La vita segreta della signora Lee. L’occasione è Destination Wedding nelle sale statunitensi dal 24 agosto. Intanto Winona Ryder e Keanu Reeves promuovono la pellicola alimentando un gossip a dir poco sfizioso: i due potrebbero infatti definire “galeotto” il set del loro primo film condiviso Dracula di Bram Stoker. La pellicola diretta ...

Winona Ryder e Keanu Reeves potrebbero essere sposati da ben 25 anni : Sì, hai letto bene The post Winona Ryder e Keanu Reeves potrebbero essere sposati da ben 25 anni appeared first on News Mtv Italia.

REAZIONE A CATENA/ Su Rai Movie il film con Keanu Reeves (oggi - 18 agosto 2018) : REAZIONE a CATENA, il film in pnda su Rai Movie oggi, sabato 18 agosto 2018. Nel cast: Keanu Reeves e Rachel Weisz, alla regia Andrew Davis. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 10:07:00 GMT)

