Kaspersky Lab sono circa 23mila i device persi o rubati ogni mese nel mondo

Il Q2 2018 è stato il periodo di gloria per i Trojan bancari secondo Kaspersky Lab : Kaspersky Lab ha recentemente rivelato che il Q2 del 2018 ha visto il maggior numero di Trojan volti a rubare i dati bancari degli utenti. L'articolo Il Q2 2018 è stato il periodo di gloria per i Trojan bancari secondo Kaspersky Lab proviene da TuttoAndroid.

Kaspersky Lab : bambini online interessati a video - social network e messaggistica : Siamo nel pieno delle vacanze estive, un periodo preferito anche da bambini e poco più che adolescenti perché generalmente libero dagli impegni scolastici e che permette di dedicare maggiore tempo allo svago e al divertimento. E’ inevitabile, però, che in un’epoca in cui siamo costantemente connessi, aumenta anche il tempo che i bambini hanno a disposizione per usare le nuove tecnologie e, di conseguenza, navigare su ...

Animali domestici nell'era digitale : i consigli di Kaspersky Lab per tenerli al sicuro : ... ; Per superare le sfide in tema di cyber security quando si tratta di dispositivi intelligenti, Kaspersky Lab ha rilasciato una soluzione per le smart home e il mondo delle IoT: Kaspersky IoT ...