Kanye West si presenta in ciabatte al matrimonio di un amico | ecco la cifra assurda delle

Kanye West tenta inutilmente di sdoganare l’uso delle ciabatte ai matrimoni : All’ingresso di Villa Versace a Miami, dove è atteso il matrimonio di 2Chainz, inizialmente i flash sono tutti per Kim Kardashian di spacco fluo vestita ma poi l’occhio cade a terra e ai piedi del consorte Kanye West e il rapper designer le ruba la scena. Abbinate al suo completo Louis Vuitton verde mela con monogramma a rilievo indossato senza camicia, infatti, ci sono un paio di nuovissime ciabatte Yeezy con calzino in tinta. E ...

Kanye West - al matrimonio dell’amico in calzini e ciabatte : Kanye West, insieme alla moglie, fasciata in un abitino giallo neon, s’è precipitato al matrimonio del collega 2 Chainz. Ma qualcosa, nella sua preparazione, sembra essere andato storto. Cestito Louis Vuitton, con giacca, petto nudo e pantaloni logati, il rapper ha pensato bene di completare il look con calzettoni e ciabattine. Grigie, gommose e secondo molti fuori luogo. https://twitter.com/ScrewAttackSam/status/1031075796700545024 LEGGI ...

Yeezy 2018 : le nuove sneaker adidas di Kanye West saranno più facili da comprare? : Viviamo negli anni di Instagram, dello streaming e delle sneakers. Le care vecchie scarpe da ginnastica hanno guadagnato terreno fuori dalle palestre e dai campetti, con un nome anglosassone (che, almeno nelle prime interazioni, fa sempre cool) e si sono trasformate nel giusto compromesso tra la calzatura standard per l’abbigliamento casual di tutti i giorni e un oggetto da collezione per fanatici di tutto il mondo, che inseguono edizioni ...

Kanye West e la proposta di dirigere un film a luci rosse : Kanye West avrebbe ricevuto una proposta indecente. No, nessuna donna provocante ha bussato alla sua porta e nessuno gli ha proposto dei soldi per passare una notte di passione con la moglie Kim Kardashian (come succedeva a Woody Harrelson nel celebre film con Demi Moore e Robert Redford). Però l’eros c’entrerebbe: la casa di produzione di Greg Lansky (definito da molti lo Spielberg del porno) gli avrebbe infatti inviato una lettera ...

Perché Kanye West è stato invitato in Corea del Nord : A quanto pare il rapper Kanye West e il dittatore NordCoreano Kim Jong-un hanno un amico in comune. Punto di contatto tra i due sarebbe l"ex Chicago Bulls, Dennis Rodman. L"ex stella Nba avrebbe stretto amicizia con il leader NordCoreano proprio grazie alla loro passione comune per il basket. Descritto dal dittatore Kim Jong-un come "un grande papá" e "un amico per la pelle", l"ex cestita dei Chicago Bulls rappresenta per Kanye West "una delle ...

Kanye West : Kim Kardashian lo ha obbligato a sottoporsi alla "terapia dell'urlo"

Genio - sregolatezza e Trump Kanye West rapper da record : Definirlo è impossibile. Apprezzarlo è facile. Criticarlo è comune. Kanye West è uno dei rapper più controversi di sempre e lasciate perdere il suo lato glamour come marito di una donna famosa solo ...

In morte di XXXTentacion : gli omaggi di Kanye West e Travis Barker - Blink-182 - - i progetti con Skrillex e Diplo : La morte di Jahseh Dwayne Onfroy - questo il nome all'anagrafe dell'artista - non ha colpito solo il mondo del rap: "Sono senza parole", ha scritto sul proprio account ufficiale Instagram il ...

XXXTENTACION È MORTO/ Video - la trap star uccisa a colpi di pistola - il ricordo di Kanye West : XXXTENTACION è MORTO, Video: il rapper è stato ucciso in Florida a colpi di fuoco mentre era a bordo della sua autovettura. Era uno dei cantanti più famosi della scena trap americana.

Kanye West - chi è davvero il rapper di Chicago? Nel suo “Ye” prova a raccontarlo : Un narcisista, un innovatore, un cazzone, un genio. Chi è davvero Kanye West? È la domanda che ci siamo fatti un po’ tutti in questi anni ascoltando la sua musica. Una domanda che è tornata attuale il 1 giugno quando è uscito il suo nuovo disco, Ye. Un progetto particolare composto da sette tracce per una durata di appena 23 minuti. Gli ultimi due anni sono stati difficili, se non drammatici per il rapper di Chicago. Prima l’annuncio in pompa ...