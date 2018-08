Juventus | ufficiale il rinnovo di Miralem Pjanic fino al 2023

Juventus - ufficiale il rinnovo del centrocampista Pjanic : Pjanic ha rinnovato il suo contratto che lo lega alla Juventus fino al 2023. Il centrocampo bianconero continuerà a contare sull’apporto, preziosissimo, di Miralem Pjanic. Il Club infatti annuncia che il giocatore bosniaco ha prolungato il contratto che lo lega alla Juventus fino al 2023. Continuerà quindi una storia, iniziata nell’estate di 2 anni fa, che ha visto Miralem diventare, partita dopo partita, un elemento sempre più ...

Calciomercato Juventus - ufficiale : Clemenza e Vogliacco al Padova : TORINO - Il Padova ha messo la freccia e quindi ha bruciato il Palermo ufficializzando il prestito di Luca Clemenza , baby della Juventus che l'anno scorso ha indossato la maglia dell' Ascoli in Serie ...

Juventus - clamoroso : UFFICIALE - Marchisio ha rescisso il contratto : Marchisio HA rescisso- clamoroso colpo di scena in casa Juventus. Claudio Marchisio ha rescisso il proprio contratto in maniera consensuale con il club bianconero. IL COMUNICATO DELLA Juventus E IL RINGRAZIAMENTO “Si chiude oggi la storia di Claudio Marchisio con la Juventus, dopo la rescissione consensuale del contratto. Una storia lunga 25 anni, quelli trascorsi dal […] L'articolo Juventus, clamoroso: UFFICIALE, Marchisio ha ...

Deejay radio ufficiale della Juventus : TORINO - La Juventus chiude un altro importante accordo commerciale. E lo fa con radio Deejay, da oggi la radio ufficiale della Juventus. Deejay offrirà in esclusiva le radiocronache in diretta delle ...

Cristiano Ronaldo - video gol Juventus al debutto/ Villar Perosa : il portoghese attende l'esordio ufficiale : Cristiano Ronaldo, debutto con la Juventus nell'amichevole di Villar Perosa per CR7, bagno di folla a casa Agnelli assicurato (oggi domenica 12 agosto)(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 10:39:00 GMT)

Sturaro allo Sporting Lisbona : è ufficiale/ Addio alla Juventus : "colori bianconeri ormai parte del mio DNA" : Sturaro allo Sporting Lisbona: è ufficiale l'Addio alla Juventus. Il centrocampista si curerà a Torino per due mesi: "colori bianconeri parte del mio DNA"(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:10:00 GMT)

EA svela l'artwork ufficiale di FIFA 19 con Cristiano Ronaldo che indossa la maglia della Juventus : Sicuramente i tifosi della Juventus non aspettano altro che vedere il loro nuovo idolo, Cristiano Ronaldo, sui campi da calcio di Serie A e Champions League, ma molto probabilmente, molti di questi tifosi, erano anche in attesa dell'artwork ufficiale di FIFA 19.Ebbene, come segnalano i colleghi di VG247, finalmente EA ha svelato l'artwork per il suo atteso gioco sportivo che presenta, appunto, CR7 con la maglia bianconera.Dall'immagine, si ...

Juventus - ufficiale il prestito di Pjaca alla Fiorentina : ROMA - L'affare era già delineato da giorni ma adesso è ufficiale. Marko Pjaca giocherà la prossima stagione in prestito alla Fiorentina che paga 2 milioni alla Juventus . Il diritto di riscatto è ...