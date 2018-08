Juventus | ecco la maglia da trasferta per la stagione 2018 2019 FOTO ...

Juventus - Pjanic rinnova fino al 2023 : ecco quanto guadagnerà : Il centrocampista bosniaco ha esteso il proprio rapporto con il club bianconero fino al 2023. Per lui anche un sensibile aumento di stipendio. L'articolo Juventus, Pjanic rinnova fino al 2023: ecco quanto guadagnerà è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Chi è la fidanzata di Stepinski? L’attaccante del Chievo a segno con la Juventus ha un dolce segreto : ecco la bella Karolina [GALLERY] : Karolina Lisowska è la bellissima fidanzata di Mariusz Stepinski: il calciatore polacco del Chievo ieri a segno contro la Juventus Nel primo match del campionato di Serie A 2018/2019 si è messo in mostra per un gol rifilato alla Juventus. Stiamo parlando dell’attaccante polacco del Chievo Mariusz Stepinski. Il 23enne, al contrario di Cristiano Ronaldo, è andato in gol durante il match di ieri, portando il risultato provvisoriamente ...

Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus/ Video - prima in A : sei occasioni da gol - ecco la migliore! : Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:55:00 GMT)

Juventus - Ronaldo a secco ma contento : "Felice per la prima vittoria" : Buona la prima. E poco importa che non sia arrivato il gol per mettere la ciliegina sulla torta. Ronaldo è comunque soddisfatto del suo debutto in bianconero coinciso con il successo sul Chievo , ...

La Juventus passa al 93' per 2-3 sul campo del Chievo. CR7 a secco : La Juventus di Massimiliano Allegri, nel giorno dei funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte di Genova, vince in rimonta e all'ultimo respiro per 3-2 in casa del Chievo Verona di D'Anna e si prende tre punti preziosi nel giorno dell'esordio del suo uomo simbolo Cristiano Ronaldo. I bianconeri, passati in vantaggio al 3' grazie a Khedira, hanno dominato per tutta la prima frazione ma si sono fatti riprendere dai clivensi sull'1-1 al ...

Juventus - che brivido contro il Chievo! Allegri punge : “ecco cosa è andato storto. E su Cristiano Ronaldo…” : La Juventus batte 2-3 il Chievo col brivido. Nel post partita, Massimiliano Allegri, sottolinea gli errori commessi e commenta la prestazione dell’attacco bianconero Tanta curiosità per la Juventus di Cristiano Ronaldo, con tutti gli occhi del mondo intero puntati addosso per l’esordio contro il Chievo Verona. Pressione mediatica, obbligo di fare risultato e un avversario che non voleva recitare il ruolo di semplice sparring ...

Calciomercato - tensione alle stelle tra Palermo e Juventus al Melià : ecco cosa è accaduto : Urla di Rino Foschi nei confronti di Federico Cherubini per l’affare Clemenza, passato al Padova piuttosto che al Palermo Attimi di tensione all’hotel Melià verso la fine della sessione estiva del Calciomercato, protagoniste Palermo e Juventus per via dell’affare Clemenza. Il calciatore di proprietà dei bianconeri pareva essere destinato al club rosanero, prima che la società campione d’Italia si accordasse con il ...

Chievo-Juventus streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Chievo-Juventus streaming – Prende il via il campionato di Serie A, una stagione che si preannuncia scoppiettante dopo un calciomercato che ha regalato grosse emozioni e colpi di scena. Una squadra che si è rinforzata tantissimo è sicuramente la Juventus che adesso punta a campionato e Champions League, esordio dei bianconeri contro il Chievo. Nel match di Serie A si affronteranno Chievo e Juventus in una gara molto importante. La ...

Chievo-Juventus - probabili formazioni : Allegri sceglie il 4-2-3-1 - ecco CR7 : Chievo-Juventus- Tutto pronto per il calcio d’inizio di Chievo-Juventus, prima giornata di campionato. Si comincia con i Campioni d’Italia impegnati sul campo del Chievo. Allegri sceglierà il 4-2-3-1, con Dybala a sostegno di Cristiano Ronaldo. In difesa Cancelo giocherà dal 1′, confermato anche Bonucci. In attacco, Bernardeschi potrebbe essere preferito a Cuadrado. D’Anna si affiderà […] L'articolo Chievo-Juventus, ...

Marchisio dice addio alla Juventus : ecco quale potrebbe essere la sua nuova ‘casa’ : ecco quale potrebbe essere il futuro di Claudio Marchisio dopo l’addio alla Juventus L’addio di Marchisio alla Juventus non si è trattato di una vera e propria sorpresa, anche se i tifosi bianconeri legati al ‘Principino’ dopo i 25 anni trascorsi insieme sognavano che la storia d’amore potesse continuare. Marchisio ha rescisso il suo contratto con la squadra bianconera e, adesso, si prepara per un nuovissimo ...

Juventus - Allegri svela parte della formazione anti-Chievo e ‘saluta’ Marchisio : “ecco chi gioca” : Massimiliano Allegri ha salutato Marchisio e presentato parte della formazione che domani affronterà il Chievo Verona Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato oggi in conferenza stampa della prima di campionato che i bianconeri giocheranno contro il Chievo Verona. Il mister juventino ha svelato parte della formazione titolare che si presenterà al Bentegodi: “Tutti ci daranno battaglia ancora di più. L’imperativo ...

Juventus-Pjanic - rinnovo a un passo : ecco le cifre : Il regista bosniaco, ritenuto incedibile da Madama per tutto il mercato, è pronto a prolungare di un altro anno, con un importante ritocco dell'ingaggio

Allegri ha deciso : ecco come si schiererà la nuova Juventus di Cristiano Ronaldo : Massimiliano Allegri ha varato la sua Juventus, pronta a far faville in Italia e soprattutto a dare la caccia alla tanto agognata Champions League La nuova Juventus targata CR7 è pronta a partire. Massimiliano Allegri ha avuto di certo un gran bel da fare in queste settimane, per amalgamare al meglio i nuovi arrivati in casa bianconera. Molti di questi andranno a far parte dell’11 titolare che andrà alla caccia della Champions ...

Ecco perché Godin ha detto no alla Juventus : ROMA - Ha detto di no a tante offerte, tra le quali quelle della Juventus, per il suo forte legame con l'Atletico Madrid e anche 'per motivi personali'. Spiega così la sua decisine di non lasciare il ...