Juventus | Cristiano Ronaldo e la famiglia bianconera | la FOTO che scatena il web ...

Cristiano Ronaldo - che bel quadretto! CR7 - i suoi 4 figli e Georgina Rodriguez con la maglia della Juventus : Famiglia bianconera con record di like: Cristiano Ronaldo, i suoi quattro figli e Georgina Rodriguez con la maglia della Juventus su Instagram Cristiano Ronaldo sempre più bianconero. Cr7 ha infatti postato sul proprio profilo Instagram una foto della sua famiglia al completo, la compagna Georgina e i suoi quattro figli, Cristiano jr, i piccoli Alana Martina e i gemelli Eva Maria e Mateo in braccio, sulla terrazza della sua villa sulla ...

Napoli - Allan sfida Cristiano Ronaldo/ “Non può vincere lo scudetto da solo. Lotteremo con la Juventus” : Per il centrocampista brasiliano del Napoli Allan, Ronaldo non può vincere lo scudetto da solo. Per questo il Napoli è destinato a essere anche quest'anno l'anti Juve(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 16:42:00 GMT)

Juventus - inarrestabile Cristiano Ronaldo CR7 : ora ha fame di gol - attenta Lazio : TORINO – «C’è un calciatore di molto più pericoloso per gli avversari di Cristiano Ronaldo: è Cristiano Ronaldo che non ha segnato nella partita precedente». Attribuiscono l’aforisma a Carlo Ancelotti, ma chiunque sia l’autore ha detto una verità assoluta. CR7 vive di gol e vittorie, ieri lo hanno scoperto anche i tifosi juventinche hanno visto trasfigurarsi il viso del numero sette quando la squadra stava perdendo e, pur nella felicità ...

Juventus - Szczesny non ha dubbi : 'Cristiano Ronaldo segnerà molto presto' : TORINO - 'Cristiano è un grande giocatore e ha aggiunto notevole qualità alla squadra. Sfortunatamente non ha segnato all'esordio con il Chievo ma segnerà il suo primo gol in una partita molto presto, ...

La Juventus aspetta il vero Cristiano Ronaldo : Tutto qui? Non ha fatto neanche un gol? Ci avete martellato per due mesi con il campione più grande del mondo, l'uomo più bello del mondo, la popstar più iconica del mondo, l'impresa individuale più ...

Juventus - squadra a riposo ma Cristiano Ronaldo lavora in palestra : 'Buona domenica' : Giorno di riposo per la Juventus dopo il sofferto successo di Verona sul Chievo. Ma non per tutti: Cristiano Ronaldo non rinuncia neppure oggi al lavoro in palestra. E lo documenta su Instagram, ...

La Juventus si gode Cristiano 'Stachanov' Ronaldo : TORINO - Il momento tanto atteso dai tifosi della Juventus è arrivato, si è consumato, per un tratto di partita è stato forse abbandonato, complice un risultato che non premiava la grande mole di ...

Georgina Rodriguez si allena con… Cristiano Ronaldo : CR7 è già in palestra a poche ore da Chievo-Juventus : Georgina Rodriguez pubblica uno scatto tra le sue storie Instagram, ma quello che colpisce l’attenzione dei tifosi è Cristiano Ronaldo! CR7 in palestra a poche ore da Chievo-Juventus Una prestazione mediocre la prima di Cristiano Ronaldo in Serie A. Nella partita della Juventus contro il Chievo, infatti, il portoghese ha mancato l’appuntamento con il gol e non ha deliziato i tifosi come quest’ultimi avrebbero voluto. CR7 ...

Juventus - l'esordio di Cristiano Ronaldo visto dal mondo : la rassegna stampa : Dal Real Madrid alla Juventus, dalla Spagna all'Italia: Ronaldo è pronto a conquistare un mondo che calcisticamente non ha mai conosciuto. E la prima pagina di Marca parte proprio da questo concetto: ...

Sorrentino in ospedale dopo Chievo-Juventus / Video - trauma cranico dopo lo scontro con Cristiano Ronaldo : Sorrentino in ospedale dopo Chievo-Juventus, Video: trauma cranico e grande preoccupazione per il portiere dei clivensi dopo lo scontro con Cristiano Ronaldo nei minuti finali della partita.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 00:10:00 GMT)

Juventus - il debutto di Cristiano Ronaldo : Allegri sceglie un modulo super offensivo : La Juve gia' da ieri pomeriggio è nel suo ritiro veronese e sta preparando il match contro il Chievo. Stamani i bianconeri hanno curato gli ultimi dettagli per arrivare al meglio alla sfida che segnera' il debutto nel campionato di Serie A 2018/2019 ed hanno svolto la classica rifinitura. I giocatori della Juventus hanno avuto anche la possibilita' di salutare i propri tifosi che erano fuori dal cancello di Villa Amista'. Ovviamente uno dei più ...

Al via la Serie A - Cristiano Ronaldo debutta con la Juventus. FOTO : Al via la Serie A, Cristiano Ronaldo debutta con la Juventus. FOTO Tra le polemiche per il mancato rinvio nel giorno dei funerali di Genova, è iniziato il campionato con l'atteso debutto di CR7 contro il Chievo. Le squadre hanno rispettato un minuto di silenzio. I bianconeri hanno vinto la partita in rimonta per 3 a 2. LA ...

Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus/ Video - prima in A : sei occasioni da gol - ecco la migliore! : Cristiano Ronaldo in Chievo-Juventus: CR7 fa l'esordio con la maglia bianconera in Serie A. Emozione visibile sul suo volto prima del via: riuscirà a segnare?(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 22:55:00 GMT)

Chievo-Juventus - Allegri : 'Bello vincere così. Impressionato da Cristiano Ronaldo' : Buona la prima per la Juventus... ma con il brivido. I bianconeri vincono contro il Chievo soltanto nel recupero, grazie a un gol di Federico Bernardeschi. Prima, però, il grande spavento, nonostante ...