Juventus | CR7 posa con Georgina e i figli E in 10 minuti raggiunge 1 milione di like

Arriva Ronaldo e i prezzi dei biglietti aumentano. Gli effetti dello sbarco di CR7 nel campionato italiano si fanno vedere anche a Udine.I friulani affronteranno infatti in casa il portoghese e i compagni della Juventus il prossimo 7 ottobre, ma i prezzi dei tagliandi non saranno del tutto abbordabili. Si va da un minimo di

Inizio con il botto per il Napoli nel campionato di Serie A contro la Lazio, uno dei migliori in campo è stato sicuramente il centrocampista allan. Il calciatore lancia la sfida alla Juventus: "Nel corso dell'anno lo scudetto può diventare un obiettivo. Ma prima dobbiamo ragione partita per partita. Noi siamo il Napoli e faremo il massimo per provare a lottare con la Juventus. CR7 aumenta la visibilità del nostro campionato, ma ci

Juventus - inarrestabile Cristiano Ronaldo CR7 : ora ha fame di gol - attenta Lazio : TORINO – «C’è un calciatore di molto più pericoloso per gli avversari di Cristiano Ronaldo: è Cristiano Ronaldo che non ha segnato nella partita precedente». Attribuiscono l’aforisma a Carlo Ancelotti, ma chiunque sia l’autore ha detto una verità assoluta. CR7 vive di gol e vittorie, ieri lo hanno scoperto anche i tifosi juventinche hanno visto trasfigurarsi il viso del numero sette quando la squadra stava perdendo e, pur nella felicità ...

L'esordio in campionato dei bianconeri - complice il debutto di Cristiano Ronaldo - è stato seguito su Sky da oltre 1,3 milioni di telespettatori.

La Juventus ha vinto a fatica contro il Chievo Verona di Lorenzo D'Anna e a decidere la sfida ci ha pensato una rete di Federico Bernardeschi subentranto nella ripresa al posto di Juan Cuadrado. Cristiano Ronaldo non ha segnato ma si è mosso bene dando la dimostrazione di essere davvero un fuoriclasse di livello assoluto. Solo la bravura di Stefano Sorrentino non gli ha permesso di andare a segno per la prima volta in Serie A. Il numero uno dei

Georgina Rodriguez pubblica uno scatto tra le sue storie Instagram, ma quello che colpisce l'attenzione dei tifosi è Cristiano Ronaldo! CR7 in palestra a poche ore da Chievo-Juventus Una prestazione mediocre la prima di Cristiano Ronaldo in Serie A. Nella partita della Juventus contro il Chievo, infatti, il portoghese ha mancato l'appuntamento con il gol e non ha deliziato i tifosi come quest'ultimi avrebbero voluto. CR7

CR7- buona la prima per Cristiano Ronaldo. A secco di gol all'esordio in campionato, il portoghese ha comunque mostrato ottimi segnali e grande intraprendenza. Meglio nella ripresa quando l'ex Real ha agito in posizione leggermente decentrata rispetto al ruolo di centravanti puro. Tuttavia, lo stesso Ronaldo, ha evidenziato tutta la sua felicità per l'esordio in

Juventus - Allegri : "Vittoria importante. CR7 bene - ha giocato con semplicità" : La Juve parte col brivido. Soffre, si trova sotto, ma agguanta la prima vittoria in campionato nel recupero con Bernardeschi. "Abbiamo abbassato un po' troppo l'attenzione dopo il primo gol, quando ...

La Juventus passa al 93' per 2-3 sul campo del Chievo. CR7 a secco : La Juventus di Massimiliano Allegri, nel giorno dei funerali di Stato per le vittime del crollo del ponte di Genova, vince in rimonta e all'ultimo respiro per 3-2 in casa del Chievo Verona di D'Anna e si prende tre punti preziosi nel giorno dell'esordio del suo uomo simbolo Cristiano Ronaldo. I bianconeri, passati in vantaggio al 3' grazie a Khedira, hanno dominato per tutta la prima frazione ma si sono fatti riprendere dai clivensi sull'1-1 al ...

Chievo-Juventus- Finisce 3-2 in favore della Juventus il primo match del campionato italiano 2018/2019. Bianconeri avanti dopo appena 4 minuti grazie al gol di Khedira. Padroni di casa pimpanti autori di una rimonta targata Stepinski e rigore di Giaccherini ( fallo netto di Cancelo su Giaccherini). Nel finale gol vittoria di Bernardeschi, abile a depositare

