Juventus | Bernardeschi | ' Pronto a fare anche la mezzala per il bene della squadra'

Bernardeschi : 'La Juventus voleva dare un segnale' : TORINO - Federico Bernardeschi ha deciso il match col Chievo. Così il talento della Juventus torna sulla vittoria di sabato pomeriggio e sull'ipotesi di un cambio di ruolo: ' È stato importante aver ...

Juventus - Bernardeschi al settimo cielo dopo il gol : “pronto a giocare mezzala” : Federico Bernardeschi è stato fondamentale nella vittoria all’esordio della Juventus, adesso è pronto anche a cambiar ruolo Federico Bernardeschi è stato il match winner della prima gara di campionato della sua Juventus contro il Chievo Verona. La sua zampata ha regalato tre punti ai bianconeri ed ora Bernardeschi si proietta verso un posto da titolare alla seconda di campionato, ma in che ruolo? Allegri sta infatti pensando di ...

Juventus - Bernardeschi : "Ci abbiamo messo il cuore". E Alex Sandro riflette sul rinnovo : L'ex Fiorentina esulta per la vittoria ma pensa già al futuro. E il brasiliano intanto attende il rinnovo di contratto dai bianconeri

Chievo-Juventus - le pagelle bianconere : jolly Bernardeschi - Dybala non incide : SZCZESNY - voto: 6 Due tiri e due gol. Il Chievo gli regala il peggior debutto possibile da titolare nel dopo-Buffon: nulla può sul rigore di Giaccherini, ma qualche responsabilità ce l'ha sull'...

Pagelle Juventus : Bernardeschi il migliore - Ronaldo piace anche senza segnare | La cronaca| Il commento : L’ex Fiorentina entra al posto di Cuadrado, regala un assist a Bonucci e segna il gol della vittoria finale. Insufficienti Cuadrado, Cancelo (autore del fallo da rigore), Bonucci e Dybala

Chievo-Juventus - le pagelle : Bernardeschi devastante - Dybala si accende nella ripresa : SZCZESNY 6 - Subire due gol dal Chievo non era nelle sue intenzioni di 'nuovo Buffon'. Forse è un po' tenero quando si fa cogliere in controtempo da Stepinski. CANCELO 5,5 - Reclama invano un rigore ...

Buona la prima per la Juventus al Bentegodi : decisivi Khedira e Bernardeschi : Si apre la Serie A con esordio positivo per la Juventus , che riesce ad ottenere i primi tre punti in Serie A contro un Chievo che si è giocato al meglio la partita. Doveva essere la gara di CR7, ma i ...

Highlights Chievo-Juventus 2-3 - Bernardeschi eroe nel finale - CR7 risponde presente : Chievo-Juventus- Finisce 3-2 in favore della Juventus il primo match del campionato italiano 2018/2019. Bianconeri avanti dopo appena 4 minuti grazie al gol di Khedira. Padroni di casa pimpanti autori di una rimonta targata Stepinski e rigore di Giaccherini ( fallo netto di Cancelo su Giaccherini). Nel finale gol vittoria di Bernardeschi, abile a depositare […] L'articolo Highlights Chievo-Juventus 2-3, Bernardeschi eroe nel finale, CR7 ...

Chievo-Juventus 2-3 : decide Bernardeschi al 93' : Cronaca e tabellino di Chievo-Juventus Il primo minuto della nuova Serie A è invece muto. I secondi di silenzio per ricordare le vittime della tragedia di Genova vengono interrotti dagli applausi del ...

Serie A - Chievo-Juventus 2-3 : per Ronaldo debutto senza gol - decisivo Bernardeschi : La Juve soffre in casa del Chievo, ma porta a casa tre punti al debutto. Al Bentegodi è 3-2: decisivo Bernardeschi nel finale. Per Cristiano Ronaldo debutto senza gol. La Juve parte fortissimo e dopo ...

Serie A 2018-2019 - Chievo-Juventus 2-3 : sofferta vittoria dei bianconeri. Bernardeschi decide nel recupero - bene Cristiano Ronaldo : Esordio soffertissimo della Juventus nella Serie A 2018-2019. I Campioni d’Italia hanno sconfitto il Chievo per 3-2 al termine di una partita più complicata del previsto in cui i bianconeri sono riusciti a primeggiare soltanto nel recupero dopo aver rischiato tantissimo contro gli scatenati padroni di casa. I 30mila spettatori dello Stadio Bentegodi di Verona hanno assistito al primo incontro di Cristiano Ronaldo nel nostro campionato, il ...

Chievo-Juventus 2-3 La Diretta Vantaggio di Bernardeschi : La Juventus campione d'Italia esordisce al Bentegodi contro il Chievo nell'anticipo del sabato delle ore 18. I bianconeri sono stati i protagonisti indiscussi del mercato estivo, grazie al grandissimo ...

La Juventus sbanca (a fatica) Verona : tutti aspettavano Cristiano Ronaldo - ma la zampata vincente è di Bernardeschi! : La prima di Cristiano Ronaldo nel campionato di Serie A, è coincisa con una vittoria sofferta per la Juventus di Max Allegri La Juventus ha vinto in casa del Chievo Verona alla prima di Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. Un successo senz’altro utilissimo per i bianconeri, che di certo si aspettavano di partire con tre punti in trasferta al Bentegodi. Una partenza lampo, un finale in forcing, ma nel mezzo i bianconeri si sono ...

Chievo-Juventus 2-3 LIVE - vantaggio di Bernardeschi [FOTO] : 1/16 Spada/LaPresse ...