Juventus | attenta al Bayern Monaco | occhi su Dybala!

Juventus - inarrestabile Cristiano Ronaldo CR7 : ora ha fame di gol - attenta Lazio : TORINO – «C’è un calciatore di molto più pericoloso per gli avversari di Cristiano Ronaldo : è Cristiano Ronaldo che non ha segnato nella partita precedente». Attribuiscono l’aforisma a Carlo Ancelotti, ma chiunque sia l’autore ha detto una verità assoluta. CR7 vive di gol e vittorie, ieri lo hanno scoperto anche i tifosi juventinche hanno visto trasfigurarsi il viso del numero sette quando la squadra stava perdendo e, pur nella felicità ...

Attenta Juventus - il Barcellona non molla Pogba : Barcellona - Il Barcellona vede e rilancia. L'arrivo di Arturo Vidal, infatti, non è, come molti avrebbero potuto pensare, l'ultimo colpo di mercato messo a segno dal club catalano. O almeno non lo è ...