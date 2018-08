Juventus | Allegri corre ai ripari | subito un cambio di modulo | dentro Mandzukic come

Juventus - il debutto di Cristiano Ronaldo : Allegri sceglie un modulo super offensivo : La Juve gia' da ieri pomeriggio è nel suo ritiro veronese e sta preparando il match contro il Chievo. Stamani i bianconeri hanno curato gli ultimi dettagli per arrivare al meglio alla sfida che segnera' il debutto nel campionato di Serie A 2018/2019 ed hanno svolto la classica rifinitura. I giocatori della Juventus hanno avuto anche la possibilita' di salutare i propri tifosi che erano fuori dal cancello di Villa Amista'. Ovviamente uno dei più ...

Chievo-Juventus - Allegri : 'Bello vincere così. Impressionato da Cristiano Ronaldo' : Buona la prima per la Juventus... ma con il brivido. I bianconeri vincono contro il Chievo soltanto nel recupero, grazie a un gol di Federico Bernardeschi. Prima, però, il grande spavento, nonostante ...

Juventus - così non va : Allegri in confusione - serve un cambio di passo e di… modulo : Si è concluso il primo match valido per il campionato di Serie A, in campo Chievo e Juventus che hanno regalato gol ed emozioni, 2-3 il risultato finale. La Juventus passa subito in vantaggio con Khedira, bravo ad approfittare di una mischia, i bianconeri tengono il pallino del gioco. I padroni di casa entrano finalmente in campo e ribaltano incredibilmente la partita con Stepinski e Giaccherini su rigore, Juventus vicina al ko, autogol di ...

Juventus - Allegri : “vittoria che ci voleva - campionato insidioso” : Vittoria sofferta della Juventus nella gara di campionato contro il Chievo, al termine del match indicazioni di Allegri ai microfoni di Sky Sport: “Dopo il gol abbiamo abbassato un po’ l’attenzione nel passarsi la palla, nelle preventive, abbiamo lasciato crossare e difeso male in area. E’ stata comunque una bella vittoria, che ci voleva. Sappiamo le insidie che ci sono per rivincere lo scudetto, son solo sette giorni che lavoriamo ...

Allegri applaude Ronaldo : 'Si è calato subito nella Juventus' : VERONA - ' Si vede che Cristiano Ronaldo è un giocatore diverso: ha fatto un paio di movimenti giusti, i centrocampisti avrebbero dovuto dargli la palla meglio'. Così Massimiliano Allegri promuove la ...

Juventus - Allegri : "Vittoria importante. CR7 bene - ha giocato con semplicità" : La Juve parte col brivido. Soffre, si trova sotto, ma agguanta la prima vittoria in campionato nel recupero con Bernardeschi. "Abbiamo abbassato un po' troppo l'attenzione dopo il primo gol, quando ...

Juventus - che brivido contro il Chievo! Allegri punge : “ecco cosa è andato storto. E su Cristiano Ronaldo…” : La Juventus batte 2-3 il Chievo col brivido. Nel post partita, Massimiliano Allegri, sottolinea gli errori commessi e commenta la prestazione dell’attacco bianconero Tanta curiosità per la Juventus di Cristiano Ronaldo, con tutti gli occhi del mondo intero puntati addosso per l’esordio contro il Chievo Verona. Pressione mediatica, obbligo di fare risultato e un avversario che non voleva recitare il ruolo di semplice sparring ...

Juventus - l'addio di Marchisio per motivi economici e per Allegri : Una notizia inaspettata, ma forse non troppo: il tifoso juventino si è svegliato venerdì 17 agosto con una notizia che non ha di certo gradito e che riguarda una delle poche bandiere rimaste nel calcio italiano. Parliamo di Claudio Marchisio che ha ufficialmente rescisso il contratto che lo legava alla Juventus fino al 2020. il classe 1986 è cresciuto nella Juventus sin da bambino, dall'età di 7 anni veste la maglia juventina e con l'unica ...

Chievo-Juventus - probabili formazioni : Allegri sceglie il 4-2-3-1 - ecco CR7 : Chievo-Juventus- Tutto pronto per il calcio d’inizio di Chievo-Juventus, prima giornata di campionato. Si comincia con i Campioni d’Italia impegnati sul campo del Chievo. Allegri sceglierà il 4-2-3-1, con Dybala a sostegno di Cristiano Ronaldo. In difesa Cancelo giocherà dal 1′, confermato anche Bonucci. In attacco, Bernardeschi potrebbe essere preferito a Cuadrado. D’Anna si affiderà […] L'articolo Chievo-Juventus, ...

Juventus - Allegri “ufficializza” il cambio di modulo bianconero : Marchisio e Sturaro hanno salutato la truppa bianconera, cessioni che vogliono dire cambio di modulo per la Juventus di Allegri Con gli addii di Marchisio e Sturaro, il reparto di centrocampo della Juventus è stato notevolmente ridotto. Sembra dunque che si vada verso un cambio di modulo voluto da Allegri, con solo due mediani, 4-4-2 o 4-2-3-1 che dir si voglia. La coppia titolare lì in mezzo sarà quella composta da Emre Can e Pjanic, con ...

Chievo-Juventus - Allegri : “Ringrazio Marchisio. Domani giocano Cancelo e Ronaldo” : Chievo-Juventus- Tutto pronto per il match inaugurale tra Chievo e Juventus. Allegri ha parlato in conferenza stampa, cogliendo l’occasione per salutare Marchisio dopo il suo addio ai bianconeri. “Domani GIOCA Cancelo…” Allegri ha così dichiarato: “Colgo l’occasione per ringraziare Marchisio, grande uomo e grande professionista. Per quel che riguarda il match di Domani giocano Ronaldo, Szczesny, ...

Juventus - Allegri : 'Marchisio professionista esemplare. Ronaldo? Torniamo con i piedi per terra' - : Abbiamo acquistato Ronaldo, il miglior giocatore del mondo, sono arrivati Emre Can, Cancelo, Spinazzola, è tornato Bonucci, siamo migliorati, ma anche le altre si sono rafforzate, chi acquistando e ...