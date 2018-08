Juve | la stagione dei rinnovi | 3 sono in scadenza nel 2019

Juventus - UFFICIALE : Pjanic rinnova fino al 2023 - guadagnerà 6 - 5 milioni a stagione : Pjanic rinnova- Ora è UFFICIALE, Miralem Pjanic ha rinnovato il proprio contratto con la Juventus fino al 2023. Il centrocampista bosniaco guadagnerà 6,5 milioni di euro all’anno e sarà il terzo giocatore più pagato della rosa bianconera dopo Ronaldo e Dybala. CONTINUERA’ A REGALARE MAGIE La Juventus tramite i propri canali social ha reso noto […] L'articolo Juventus, UFFICIALE: Pjanic rinnova fino al 2023, guadagnerà 6,5 ...

Juventus - svelata la seconda maglia per la stagione 2018/19 : La società bianconera ha svelato oggi la seconda maglia per la stagione 2018/19: presenti richiami alla tradizione. L'articolo Juventus, svelata la seconda maglia per la stagione 2018/19 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Radio DeeJay e Juventus : siglato l'accordo per la stagione 2018/19 : Storico accordo tra Radio DeeJay e la Juventus. La nota emittente Radiofonica nazionale, fondata nel 1982 da Claudio Cecchetto, entra per la prima volta nel calcio affiancando la regina del mondo del pallone in Italia. Il network di Via Massena trasmetterà le Radiocronache degli incontri dei Campioni d’Italia in occasione delle sfide internazionali nella prossima Champions League. Si tratta di un sodalizio inedito per il mondo del football ...

Juventus - Pjanic rinnova : guadagnerà 7 milioni a stagione : Pjanic rinnova- La Juventus si prepara a blindare Miralem Pjanic. Come evidenziato da “SportMediaset“, oggi potrebbe arrivare l’annuncio ufficiale del rinnovo del centrocampista bosniaco in maglia bianconera. Nuovo contratto da top player sulla base di 7 milioni di euro netti a stagione. Pjanic guadagnerà quanto Paulo Dybala. Come detto, nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità […] L'articolo Juventus, ...

Uefa - premio 'Gol della stagione' : anche la rovesciata di Ronaldo alla Juve tra i candidati : Gol dell'anno? Sicuramente un gol della storia, visto poi l'intreccio di mercato e il passaggio in estate a Torino nella Juventus. Quella rovesciata è diventata un'icona per CR7, come la schiacciata ...

Serie A Story - stagione 1997-98 : arriva il “Fenomeno” Ronaldo - ma la Juve vince ancora tra le polemiche : Siamo nel 1997. Un certo Ronaldo Luis Nazario De Lima, conosciuto semplicemente come Ronaldo o anche “il Fenomeno”, si impone all’attenzione del calcio mondiale dopo una strepitosa stagione con la maglia del Barcellona, dove segna 34 reti in 37 partite. Molti club di tutto il mondo fanno carte false per assicurarsene le prestazioni, ma a spuntarla è una squadra della nostra Serie A: l’Inter, che lo acquista per la cifra (ai tempi) record di 50 ...

Juventus - calendario Serie A 2019/ Juve-Inter alla quindicesima - finale di stagione duro per i bianconeri : Juventus, calendario Serie A 2018: i bianconeri aspettano di conoscere la loro avversaria nella prima giornata del campionato, che coinciderà con l'esordio di Cristiano Ronaldo in Italia(Pubblicato il Thu, 26 Jul 2018 19:56:00 GMT)

Milan - Leonardo in conferenza stampa : gli affari con la Juve - l’allenatore per la prossima stagione e le strategie : Inizia un nuovo ciclo in casa Milan, un percorso che i rossoneri si augurano vincente. Importante indicazioni in conferenza stampa, inizia il presidente Scaroni: “Leonardo è l’ulteriore prova della volontà del Milan di tornare grande. È stato qui 14 anni, è stato giocatore, allenatore e dirigente e qui torna a casa. Vi parlerà di quali sono le prime idee del club, dei progetti e di come siano coerenti con la strategia di ...

Juve - Allegri : 'Non voglio fare mai brutte figure. La vera stagione inizia dopo la sosta per le Nazionali' : Massimilano Allegri , allenatore della Juventus , ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria dei bianconeri contro il Bayern Monaco. Queste le sue dichiarazioni: 'C'erano molti giovani soprattutto nel secondo tempo, hanno fatto la loro parte e sono contento, più che ...

La Juventus super favorita per la stagione 2018-2019 : al via il 19 agosto : I tifosi di calcio italiani attendono l’inizio del campionato di Serie A 2018/2019. Si parte subito dopo Ferragosto, esattamente domenica

Juventus - Alex Sandro-United : accordo raggiunto - contratto da 7 milioni a stagione : Alex Sandro-United- Il Manchester United sarebbe ormai pronto a mettere le mani su Alex Sandro. Secondo quanto riportato dai colleghi inglesi di “Sunday Times“, il Manchester United avrebbe raggiunto l’accordo di massima con Alex Sandro per un ingaggio da circa 7 milioni di euro a stagione con contratto da 4-5 anni. Un accordo già totalmente […] L'articolo Juventus, Alex Sandro-United: accordo raggiunto, contratto da 7 ...

Juventus - ecco la nuova terza maglia : la divisa per la prossima stagione [FOTO] : 1/3 Foto Sito Juventus ...

Juventus - iniziata la stagione 2018-2019 : con Cristiano Ronaldo l'accordo è totale : La stagione 2018-2019 della Juventus è iniziata ufficialmente con il primo giorno di ritiro nel nuovo centro sportivo della Continassa. Grande curiosità per i nuovi, come Emre Can, che è stato...

Juventus - clamoroso dalla Spagna : Cr7 ha detto sì. Follia Agnelli : 30 milioni a stagione : CR7 HA detto Sì- Secondo quanto riportato da “Marca” e come evidenziato anche da “A Bola”, la Juventus sembrerebbe fare realmente sul serio per Cristiano Ronaldo. La prima pagina di “Marca” non ammette repliche: “La Juve fa sul serio per Cristiano Ronaldo”. All’interno del quotidiano si spiega la strategia della Juventus: 30 milioni a stagione […] L'articolo Juventus, clamoroso dalla ...