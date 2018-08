“Italia venduta alla Russia!” Il pesante attacco al Governo Salvini-Di Maio

caffeinamagazine

: RT @Naty10812697: @matteorenzi MATTEO LASCIA PERDE SEI FINITO.... IL PD È FINITO... INSOMMA, COME TE LO DEVO FAR CAPIRE CHE VI SIETE ESTINT… - seriesaddict83 : RT @Naty10812697: @matteorenzi MATTEO LASCIA PERDE SEI FINITO.... IL PD È FINITO... INSOMMA, COME TE LO DEVO FAR CAPIRE CHE VI SIETE ESTINT… - MarioBona2 : RT @Naty10812697: @matteorenzi MATTEO LASCIA PERDE SEI FINITO.... IL PD È FINITO... INSOMMA, COME TE LO DEVO FAR CAPIRE CHE VI SIETE ESTINT… - IPlebeo : RT @Naty10812697: @matteorenzi MATTEO LASCIA PERDE SEI FINITO.... IL PD È FINITO... INSOMMA, COME TE LO DEVO FAR CAPIRE CHE VI SIETE ESTINT… -

(Di martedì 21 agosto 2018) Un’alternativa estera per far fronte, eventualmente, a un. Un’ipotesi che ha già iniziato a circolare in rete dopo essere comparsa sui giornali e che ha scatenato polemiche a non finire, con gli attacchi alsubito comparsi sui social e tra i commenti pubblicati a margine dei vari articoli. L’idea è che il ministro per gli Affari Europei, Paolo Savona, stia prendendo in considerazione la proposta di una garanzia e un fondo sovrano russo qualora l’Italia sia accerchiata dagli speculatori e la Bce di Mario Draghi non intervenisse per aiutarla. Uno scenario che è stato dipinto sulle pagine de La Stampa firmato da Marco Zatterin, secondo il quale il ministro immagina “un’alternativa esterna”, magari sotto forma di una garanzia russa, ipotesi che “stiamo esaminando”. Se fossimo attaccati – è il ragionamento ...