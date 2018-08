Italia Francia Streaming video e diretta tv | orario e risultato live basket donne | 2^

Basket – Italia ko ad Anglet : Francia troppo forte nella prima amichevole per le azzurre : Anglet, Francia-Italia 74-43: 19 punti per Caterina Dotto. Domani si replica alle 19.00, martedì il trasferimento a La Spezia La Nazionale Femminile è stata sconfitta ad Anglet dalla Francia (74-43) nella prima delle due amichevoli che le azzurre giocano in questi giorni con le transalpine. Si replica domani, stesso parquet e stesso orario (19.00), contro le vice-campionesse d’Europa. Per la squadra di Marco Crespi la miglior marcatrice è ...

Morbillo - UE : preoccupazione per la situazione in Italia - Francia e Grecia : “Siamo molto preoccupati che tre dei sette Paesi con la più alta incidenza di casi di Morbillo in Europa siano Paesi Ue. La bassa immunizzazione di un Paese mette a rischio la sicurezza e la salute dei cittadini in tutta Europa. La vaccinazione è un atto di solidarietà“, ha dichiarato una portavoce della Commissione, Anca Paduraru, in merito agli ultimi dati pubblicati dall’Organizzazione Mondiale per la Sanità. Secondo il ...

OCSE - redditi in crescita tranne che in Francia e Italia : Teleborsa, - Cresce il reddito delle famiglie nell'area OCSE, fatta eccezione per la Francia e per l'Italia . Lo rivela l'organizzazione che ha sede a Parigi, ricordando che la crescita dei redditi ...

Basket - seconda amichevole per la Nazionale Italiana femminile : ad Anglet va in scena il match con la Francia : Domani ad Anglet va in scena il match Francia-Italia con inizio alle ore 19.00, Elisa Penna raggiunge le Azzurre in raduno A meno di 48 ore dal successo di Vicenza su Wake Forest, la Nazionale femminile torna in campo domani ad Anglet (Francia) per la prima delle due sfide alle padrone di casa. Le Azzurre hanno volato da Venezia su Bilbao, per poi spostarsi in pullman nella località francese. In Italia sono rimaste Giorgia Sottana, Martina ...

Marchisio pensa a Francia e Spagna : ma c'è anche l'ipotesi Italia : TORINO - La J uventus e Claudio Marchisio si sono lasciati dopo 25 anni di matrimonio rescindendo consensualmente il contratto. Il legame resta forte e infinito nel tempo, ma le strade professionali ...

Ranking FIFA : l’Italia sprofonda in 21^ posizione - mai così male! Francia al comando : L’Italia del calcio è sempre più in basso. La mancata qualificazione ai Mondiali 2018 è costata carissimo alla nostra Nazionale che è sprofondata in 21^ posizione nel Ranking FIFA: per la prima volta nella storia (questa classifica esiste dal 1993) ci troviamo al di fuori della top 20. Si tratta di uno scivolone importante perché è proprio questo Ranking a definire le fasce per i vari sorteggi delle competizioni internazionali e dunque è ...

Ranking FIFA/ Classifica - Italia ventunesima e mai così in basso : comanda la Francia : Ufficializzato il nuovo Ranking FIFA: l'Italia occupa il ventunesimo posto, l'assenza dal Mondiale ci ha fatti precipitare al punto più basso di sempre. In testa si porta la Francia(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 15:37:00 GMT)