L' Iran ha presentato un missile balistico di nuova generazione - : Il ministro della difesa iraniano Amir Khatami ha presentato il missile balistico "Fateh" di nuova generazione , in grado di eludere i radar e di raggiungere un obiettivo con maggiore precisione. Lo ...

Dopo il "caso Alm Iran te" Raggi presenta una mozione per "Roma antifascista". Meloni : "M5S fa gazzarra" : "E' una mozione a cui tengo in modo particolare perchè sancisce la posizione di tutta l'amministrazione capitolina sull'identità antifascista della città di Roma. La nostra città purtroppo ha versato un alto tributo di sangue. Riteniamo urgente inserire nello statuto di Roma i valori antifascisti" con il "divieto di ricordare nella toponomastica esponenti politici portatori di idee riconducibili al disciolto partito ...

"Acquaviva" : a Caraglio si presentano i due bacini idrici che serv Iran no la Valle Grana nel 2020 : Mercoledì 20 giugno, alle 21, presso il teatro civico di Caraglio , in provincia di Cuneo, si svolgerà la presentazione del progetto Acquaviva, sostenuto dal bando Interventi Faro della Fondazione Crc ...

No - AlmIrante e ciò che ha rappresentato non meritano una strada : Qualche giorno fa mi sono complimentato con Virginia Raggi. Ho scoperto che il prossimo 20 giugno un piazzale di Villa Ada verrà intitolato a un mio vecchio amico ucciso 12 anni fa a Gerusalemme: si chiamava Angelo Frammartino, non aveva neanche 24 anni, era un costruttore di pace, un volontario, un giovane impegnato a costruire un futuro migliore. Venne ammazzato nei pressi della Porta di Erode, accoltellato da un palestinese suo coetaneo, un ...