India | 23 milioni per concorso ferrovie

India : 90'000 posti alle ferrovie - si presentano in 23 milioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

IKEA approda in India con il suo primo punto vendita da 6 milioni di visitatori : Il gruppo svedese IKEA è conosciuto al grande pubblico per essere una delle mete preferite da quei consumatori in cerca di prodotti di arredamento e non solo dotati di un ottimo rapporto tra qualità e prezzo, ed è innegabile come l’espansione globale dell’azienda abbia portato ad una crescita esponenziale del fatturato che rende questo marchio riconoscibile da milioni di persone. Gran parte del fatturato di IKEA arriva proprio ...

Ikea apre il primo negozio in India e punta a 6 milioni di clienti : Una scommessa ambiziosa che prende finalmente corpo domani, dopo oltre dieci anni di progetti. Il primo negozio Ikea apre i battenti in India per offrire padelle, divani, cucine e salmone a basso ...

India - quattro milioni di persone senza cittadinanza : rischio espulsione di massa. “Discriminazione - un terzo è musulmano” : quattro milioni di persone, nello stato nord-orientale di Assam in India, hanno scoperto di essere “invisibili“. Dopo la pubblicazione dell’aggiornamento del National Register of Citizen – il registro dei cittadini – milioni di famiglie hanno scoperto di esserne escluse, perdendo di fatto la cittadinanza e i diritti a questa legata: rischiano ora l’espulsione. Stando alla legge Indiana solo coloro che possono ...

India vuole revocare cittadinanza a 4 milioni di musulmani/ Il Governo - "Primo passo verso Registro Nazionale" : Il Governo Indiano ha annunciato che toglierà la cittadinanza a 4 milioni di fedeli musulmani perché risultano immigrati irregolari, il piano razzista della maggioranza indù(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 18:49:00 GMT)

MUSULMANI DISCRIMINATI IN India/ Il governo Modi toglie la cittadinanza a 4 milioni di islamici : Il governo INDIAno ha annunciato che toglierà la cittadinanza a 4 milioni di fedeli MUSULMANI perché risultano immigrati irregolari, il piano razzista della maggioranza indù(Pubblicato il Mon, 30 Jul 2018 17:00:00 GMT)