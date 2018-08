Incidenti sul lavoro | il giorno nero degli operai | 4 morti e un ferito grave in cinque

Incidenti sul lavoro - 4 morti e un ferito grave in poche ore tra Toscana - Lazio e Calabria. Oltre 470 vittime da gennaio : Michael Romano è precipitato dal tetto di un capannone industriale alle 11 in provincia di Frosinone. Un operaio poche ore più tardi è morto a Joppolo, in provincia di Vibo Valentia, investito dall’esplosione di un tubo ad alta pressione nella stazione ferroviaria. Poco dopo è toccato a un portuale di 40 anni a Marina di Carrara, schiacciato da un carrello elevatore in manovra. E in serata è deceduto anche un elettricista di 33 anni, ...

Incidenti sul lavoro - tre morti in un giorno : A Massa Carrara un portuale è rimasto schiacciato da un carrello elevatore. morti anche due operai: uno caduto dal tetto di un capannone industriale a Frosinone, l'altro travolto dallo scoppio di un tubo ad alta pressione a Vibo Valentia

Incidenti montagna : austriaca muore sulle Torri del Vajolet : Una giovane austriaca di 25 anni è morta, precipitando per 50 metri dalle Torri del Vajolet nel gruppo del Catinaccio. La donna era di Wals vicino a Salisburgo. L’alpinista stava affrontando la salita assieme a un compagno di cordata. E’ stato lui a dare l’allarme. Sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino, l’elisoccorso Aiut Alpin Dolomites, i carabinieri e l’assistenza spirituale. L’incidente e’ ...

Incidenti in Montagna : alpinista italiano 36enne muore sul Monte Bianco : Un alpinista italiano è morto oggi mentre stava scalando la parete nord delle Grandes Jorasse, in territorio francese, alta 4.206 metri nel massiccio del Monte Bianco. Il 36enne sarebbe precipitato nel vuoto per circa 600 metri. Secondo il Peloton de gendarmerie de haute-Montagna l’alpinista italiano stava effettuando l’escursione in solitaria su uno dei percorsi più celebri dell’Alta Savoia. L'articolo Incidenti in Montagna: ...

Incidenti in Montagna : precipita sul Cervino - morto alpinista : Incidente mortale sul Cervino: il soccorso alpino è intervenuto per il recupero di un alpinista caduto mentre percorreva la Cheminée, a 3700 metri di quota, a valle della Capanna Carrel. Il corpo dell’alpinista è stato recuperato da Air Zermatt e portato in Svizzera, per competenza territoriale. Il compagno di cordata, che è rientrato a Capanna Carrel per dare l’allarme, è stato portato a Cervinia dal Soccorso Alpino ...

Incidenti - Veneto : alpinista cade e muore sulle Tre Cime di Lavaredo : Un alpinista è morto stamattina dopo una caduta sulle Tre Cime di Lavaredo, sulle Dolomiti, in Veneto. Poco dopo le 11, la centrale del Suem 118 ha ricevuto diverse chiamate di testimoni che avevano assistito alla caduta. Quando, dopo aver imbarcato due agenti di Sagf di Auronzo di Cadore, l’elicottero dell’Aiut Alpin Dolomites di Bolzano ha sorvolato la zona cercando di risalire al punto esatto, l’equipaggio ha individuato il ...

Incidenti sul lavoro - operaio muore a Vittoria dopo 6 giorni di agonia : E' deceduto l'operaio ventisettenne vittima di un incidente sul lavoro avvenuto in contrada Alcerito a Vittoria , Rg, . Era ricoverato in condizioni disperate dal 4 agosto; aveva subito una lesione ...

Due Incidenti mortali nella notte sulla 106 nel catanzarese : a perdere la vita un 18enne e una donna travolta sulle strisce pedonali : Catanzaro - Un ragazzo di 18 anni è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla strada statale 106, nel territorio di Cropani marina. Per cause in corso di accertamento, un'auto ha ...

Incidenti in montagna - tre italiani trentenni dispersi da ieri sul Monte Bianco : Tre alpinisti italiani di circa 30 anni sono dispersi da martedì 7 agosto sul versante francese del Monte Bianco. Sono un militare del Soccorso alpino della guardia di finanza di Bardonecchia, Torino,,...

Incidenti sul lavoro - operaio morto folgorato in un cementificio. Era il suo primo giorno : Pordenone: l'uomo, 37 anni, era un interninale. Secondo i carabinieri, sarebbe entrato in contatto con una parte esposta in tensione toccando alcuni quadri elettrici

Incidenti sul lavoro - 76enne gravemente ferito in una cava in Sardegna : gambe e bacino schiacciati da un macchinario : È rimasto incastrato in una macchina sminuzzatrice che gli ha schiacciato le gambe e il bacino. Questa la prima ricostruzione dell’incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, 7 agosto, in una cava di materiali da costruzione di Gesturi, nel Medio Campidano (Sardegna). A rimanere gravemente ferito un uomo di 76 anni, ora ricoverato in ospedale. Sul posto sono intervenuti sia i carabinieri e che i medici del 118, che l’hanno ...