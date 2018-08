In Cina aumentano gli utenti internet | sono 800 milioni

Università : aumentano i posti per MediCina (9.779) - Odontoiatria (1.096) e Veterinaria (759) : aumentano i posti disponibili per i corsi di laurea ad accesso programmato a livello nazionale. In particolare, quest'anno sono previsti 9.779 posti per Medicina (erano 9.100 lo scorso anno), 1.096 per Odontoiatria (erano 908 nel 2017) e 759 per...