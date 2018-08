ILVA Il piano B regalato a Di Maio dai sindacati

Palio remiero 2018 - vince l'ILVA del Rione il Piano : Presente anche il legale della famiglia Appiani, Cesarina Barghini , che, dopo aver ricordato gli aspetti di solidarietà e rispetto legati allo sport, ha aggiornato sugli esiti delle vicende ...

ILVA - Di Maio : piano occupazionale Mittal non è soddisfacente : Roma, 6 ago., askanews, - 'Devo registrare che da parte di Mittal sul piano occupazionale non ci sono dei passi in avanti' e 'io ho sempre detto che quel piano occupazionale non è soddisfacente'. Lo ...

ILVA : Di Maio - nessuna fretta di vendere - il piano ArcelorMittal non convince il ministro : Nulla di fatto al termine del maxi tavolo voluto dal ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro Luigi Di Maio con i vertici di ArcelorMittal e 62 sigle tra associazioni ed enti locali. I miglioramenti proposti dal colosso dell'acciaio non sono stati ritenuti sufficienti dal vicepremier che ha affermato che "il governo non ha nessuna intenzione di regalare l'azienda al primo che passa"....Continua a leggere

Il piano ILVA vale oltre 3 miliardi di Pil : Secondo uno studio inviato dall'associazione Svimez al ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro, Luigi Di Maio, il contributo al Pil che potrebbe derivare dal piano industriale dell'Ilva vale 3,1 miliardi annui. Si tratta di un contributo scientifico alla discussione, che non vuole certo passare in secondo piano altri aspetti ugualmente importanti della vicenda, quali il nodo esuberi al centro della trattativa sindacale e l'imponente ...

ILVA - il piano non basta su occupati e misure ambientali. Arcelor Mittal : è l'ultima offerta : Caso Ilva, nulla di fatto al maxi tavolo. Per il ministro dello sviluppo Di Maio le migliorie apportate al piano di Arcelor-Mittal non sono sufficienti. E' duello sulle misure ambientali e sulla ...

ILVA - il piano ArcelorMittal : taglio drastico polveri e diossine : Roma, 30 lug., askanews, - Ridurre polveri e diossine in maniera significativa per 'costruire un futuro sostenibile per l'Ilva'. È l'obiettivo chiave del documento presentato al tavolo al ministero ...

ILVA - ecco il piano di Arcelor : copertura parchi più veloce - meno Co2 e “valutiamo uso del gas”. Di Maio : “Non basta” : C’è un anticipo di almeno 6 mesi sulla copertura dei parchi minerari e un impegno alla riduzione delle emissioni di Co2 del 15% rispetto ai dati del 2017 nonché a mantenere, anche per il periodo successivo alla durata del piano industriale, la produzione dell’acciaieria a ciclo integrato ad un livello non eccedente gli 8 milioni di tonnellate di acciaio liquido annue. Insomma, se ci sarà da produrre di più l’intenzione di ...

ILVA - ecco il piano ArcelorMittal per abbattere del C02 - polveri e diossine : Il gruppo assicura abbattimenti significativi grazie all’introduzione di nuovi filtri ibridi - Stop ai wind days - Spazio allo studio di nuove tecnologie low carbon...

Tutto esaurito al tavolo ILVA. Di Maio : "Ci tenevo a far vedere il piano Mittal a tutti" : tavolo affollatissimo al Ministero dello Sviluppo sul futuro dell'Ilva. Sono presenti i rappresentanti di 62 sigle per la presentazione della proposta migliorativa di ArcelorMittal per il gruppo siderurgico. Al tavolo sono presenti sindacati, enti locali - ma non c'è il sindaco di Taranto, per protesta - associazioni ambientali e di cittadini."So bene che questa procedura può sembrare inusuale - ha detto il ministro dello Sviluppo ...