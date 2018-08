Il venditore ambulante | Matteo Salvini? Non ha comprato nulla | ma è stato

Sul ponte crollato c’era un immigrato venditore ambulante che ballava il tip tap! : Dopo la strage di Genova sono in tanti a speculare dicendo che solo in un Paese dove i controlli non funzionano possono succedere certe cose, e a riprova citano il fatto che in Libia, un altro ponte progettato da Riccardo Morandi sul Wadi al-Kuf, è stato chiuso nell’ottobre del 2017 perché cadeva a pezzi, il ponte sull’Arno tra Empoli e Spicchio di Vinci si è accasciato nel 1966. Il viadotto di Agrigento è stato chiuso perché si sta ...

Paura al Campania : venditore ambulante accoltellato : Non è ancora chiara la dinamica dei fatti che ha visto protagonista un venditore ambulante napoletano, aggredito ed accoltellato al centro commerciale Campania di Marcianise. L'uomo si è fatto curare ...

Napoli - spari da uno scooter contro un gruppo di immigrati : ferito un venditore ambulante senegalese : Era in compagnia di due amici nel quartiere Vasto a Napoli, attorno alle 22 di venerdì, quando sono arrivati due ragazzi a bordo di uno scooter e hanno fatto fuoco. Tre colpi di pistola, uno dei quali a segno, contro un immigrato. Cissè Elhadji Diebel, venditore ambulante senegalese 22enne, con permesso di soggiorno, è rimasto ferito a una gamba ed è stato sottoposto a un intervento chirurgico nella notte per l’estrazione del proiettile, ...

venditore ambulante senegalese ferito a Napoli. Gli amici : "Erano in scooter - gli hanno sparato" : Era in strada con due amici Cissè Elhadji Diebel, un Venditore ambulante senegalese di 22 anni, quando è stato ferito a una gamba con un colpo di pistola, nel quartiere Vasto di Napoli, non lontano dalla stazione centrale. I due che hanno sparato nella serata di ieri, 2 agosto, erano a bordo di uno scooter. Gli amici della vittima - che vive in Italia con permesso di soggiorno - hanno raccontato che gli aggressori erano di pelle ...

Tvboy trasforma Matteo Salvini in un venditore ambulante : Un ministro dell'Interno trasformato in venditore ambulante. È l'ultima provocazione lanciata dallo street artist Tvboy, nella sua ultima opera comparsa oggi sui muri di Giardini Naxos, in Sicilia. Dopo il celebre bacio con Luigi Di Maio, precusore della futura alleanza gialloverde, Salvini torna così nel mirino dell'artista palermitano, stavolta in completa solitudine."Affinchè ci sia maggiore sicurezza sulle spiagge ...

Da Napoli alla Costa Smeralda - venditore ambulante di cocco violenta 30enne in auto : È stato trasferito nel carcere di Lanuse, il 30enne napoletano arrestato nei giorni scorsi con l'accusa di aver violentato una studentessa toscana in vacanza in Sardegna. Nell'incidente probatorio ...

Enrico Ruggeri e il tweet sul venditore ambulante : è polemica : “A cena con mia figlia. Arriva il tipo delle rose, Adidas in tinta con la camicia. Insiste 3/4 minuti e dice che ha fame. Cedo. Pago con 50+20+20+10 centesimi. ‘Non voglio spiccioli’ e se ne va. Gli chiedo scusa, non volevo che qualcuno mi desse del razzista”. Il tweet di Enrico Ruggeri che racconta quel che gli è accaduto con un venditore ambulante, non appena raggiunge il cyberspazio, solleva un gran polverone su ...

Agrigento : rapina un venditore ambulante senegalese - arrestato : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) - Un tunisino è stato arrestato dai Carabinieri di Agrigento con l'accusa di avere rapinato un venditore ambulante senegalese durante il mercato settimanale di Siculiana. Il commerciante senegalese, munito di permesso di soggiorno ed in possesso di regolare licenza, ment

Agrigento : rapina un venditore ambulante senegalese - arrestato : Palermo, 12 giu. (AdnKronos) – Un tunisino è stato arrestato dai Carabinieri di Agrigento con l’accusa di avere rapinato un venditore ambulante senegalese durante il mercato settimanale di Siculiana. Il commerciante senegalese, munito di permesso di soggiorno ed in possesso di regolare licenza, mentre vendeva capi d’abbigliamento, è stato immobilizzato con violenza da un uomo, che gli ha asportato oltre 150 euro in banconote di ...