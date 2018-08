Il senatore Alberto Airola dopo il tentato suicidio | Tornerò presto a lavoro

Il senatore Alberto Airola tenta il suicidio - salvato dalla sorella. M5s : “Massimo sostegno - ora chiediamo rispetto” : Il senatore Alberto Airola (M5s) ha tentato il suicidio nel suo appartamento alla periferia di Torino. Come riportato da la Stampa, il parlamentare è stato ricoverato nei giorni scorsi in ospedale e non è in pericolo di vita. A dare l’allarme è stata la sorella. Nella sua abitazione sono state trovate due lettere, una indirizzata alle forze dell’ordine, l’altra ai familiari. Airola, 48 anni, noto per le sue battaglie No Tav, è al secondo mandato ...