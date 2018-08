Il Segreto | Julieta pronta a uccidere Prudencio | ma arriva il colpo di scena

Il Segreto Anticipazioni 21 agosto 2018 : Julieta informa Don Ignacio che non lo seguirà a La Venta : Dopo aver chiesto al padre del tempo per pensare, l'Uriarte si rende conto che il suo posto è a Puente Viejo. Nicolas cerca di trovare la giusta difesa per Severo.

Il Segreto Anticipazioni 18 agosto 2018 : Don Ignacio è il vero padre di Julieta! : Il terribile Valquero rivela alla bella Uriarte la verità sulla sua nascita mentre Severo potrebbe avere presto un avvocato difensore.

Il Segreto Anticipazioni 17 agosto 2018 : Julieta presa in ostaggio da Don Ignacio : L'acerrimo nemico di Julieta, Ignacio, arriverà a sequestrare lei e Consuelo in cerca di risposte: dove è finita Ana?

Il Segreto Anticipazioni 16 agosto 2018 : Saul e Julieta si incontrano casualmente al Municio : I due innamorati, separati dalla perfida Francisca, riusciranno finalmente a parlarsi senza essere interrotti. A Puente Viejo fa il suo arrivo il misterioso Don Ignacio.

