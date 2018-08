Il secondo «atto» del teatrino parrocchiale

Treviso - esplode una bomba davanti alla sede della Lega a Villorba. Fatto brillare secondo ordigno : E a tutte/i le/i ribelli rinchiuse/i nelle patrie galere nel mondo! Cellula Haris Hatzimihelakis/Internazionale nera, 1881-2018,

Treviso - due ordigni di fronte alla sede della Lega : il primo esplode nella notte - il secondo fatto brillare dagli artificieri : Un ordigno è esploso nella notte e un secondo è stato fatto brillare dagli artificieri davanti alla sede storica della Lega, il K3, a Treviso. Il primo è scoppiato tra il 15 e il 16 agosto senza provocare danni, mentre sul secondo involucro sono intervenuti gli artificieri nel primo pomeriggio. secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di un oggetto dotato di una sorta di meccanismo d’innesco. Alle operazioni hanno assistito anche ...

SALVINI VS AQUARIUS : ATTO secondo/ Ultime notizie : "Non vedrà porti italiani" - verso nuova odissea in mare? : AQUARIUS, salvati 141 migranti, Ultime notizie. Il ministro dell'interno, Matteo SALVINI, ribadisce il concetto: “Quella nave non entrerà mai nei porti italiani”. Dove attraccherà?(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 17:06:00 GMT)

MotoGP Austria 2018 : Marquez in pole - Dovizioso secondo e Rossi quattordicesimo - : Insomma, dopo la Honda di Marquez ci sono tutte e tre le Ducati ufficiali in fila, pronte ad attaccare il Campione del Mondo in carica. Aspetto che fa già presagire ad una gara categoria "da non ...

Moto3 - la prima volta di Bezzecchi in pole position : ma cos’ha fatto Martin?! È secondo in Austria a 5 giorni dall’operazione : La pole position del Gp d’Austria va a Marco Bezzecchi, al Red Bull Ring il pilota italiano poleman per la prima volta in carriera La qualifica di Moto3, iniziata su asfalto umido al Red Bull Ring, si conclude sull’asciutto per i piloti della classe 125. È Marco Bezzecchi a segnare per la prima volta in carriera la pole position. Al Red Bull Ring è spettacolo del pilota italiano, che l’anno prossimo passerà alla classe di ...

VIDO F1 - highlights GP Ungheria 2018 : dominio Hamilton - Vettel secondo dopo il contatto con Bottas : Il GP di Ungheria 2018 Ci ha regalato grandi emozioni in un pomeriggio davvero torrido. La gara dell’Hungaroring è stata vinta meritatamente da Lewis Hamilton che ha trionfato scattando dalla pole position. Tutto facile per il Campione del Mondo che si è imposto con autorevolezza senza faticare. Sebastian Vettel si è dovuto accontentare della seconda posizione dopo un bel sorpasso nel finale su Valtteri Bottas, poi quinto alle spalle anche ...

Klopp-Mourinho - secondo atto : Ammessa con il sorriso dall'allenatore dei Reds: Viviamo in un mondo libero e lui può dire quello che vuole. Se poi Mourinho è felice per i nostri colpi di mercato, è ancora meglio. Sappiamo tutti ...

Clooney-Sgarbi - atto secondo : Clooney-Sgarbi , atto secondo. Dopo il post pubblicato qualche giorno fa dal critico d'arte, che ha accusato la troupe impegnata a Sutri nelle riprese della serie TV 'Catch 22' con e diretta da George ...

ARS - V Commissione favorevole alla promozione territoriale di Birgi. Pellegrino - FI - : Soddisfatto per il raggiungimento di questo secondo ... : Palermo, 24/07/2018: Oggi alle 15 in Commissione Cultura Formazione e Lavoro, presso l´Assemblea Regionale Siciliana, è stato espresso il parere favorevole al progetto di promozione territoriale, ...

Clooney è l'attore più pagato di sempre secondo Forbes : Di Caprio e Pitt sul set di Quarantino: le prime foto - LEGGI Troviamo poi in classifica gli U2, la band più pagata al mondo nello scorso anno , 118 milioni di dollari, , immediatamente seguiti dai ...

Bank of America : profitti e ricavi secondo trimestre battono le attese : I profitti e i ricavi trimestrali di Bank of America battono le attese del mercato. Nel secondo trimestre 2018 la banca di Charlotte ha visto l'utile netto salire a 6,8 miliardi di dollari, ossia 63 ...

MotoGp Germania - Rossi : «Soddisfatto del secondo posto» : SACHSENRING - Primo dietro l'extraterrestre Marc Marquez, un risultato che non può che soddisfare Valentino Rossi. 'Il Sachsenring è una pista molto difficile, ma siamo riusciti ad arrivare sul podio, ...

ARIANA GRANDE - IL NUOVO SINGOLO/ Video - "God is a Woman" secondo estratto dall’album "Sweetener" : ARIANA GRANDE torna alla musica dopo lo shock dell'attentato all'Arena di Manchester dello scorso anno: esce oggi il NUOVO SINGOLO "God is a woman", nel pomeriggio il Video ufficiale(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 16:20:00 GMT)

Brugherio : ladro d'appartamento arrestato sul fatto e ammanettato al balcone del secondo piano : Nella notte tra sabato e domenica in via della Vittoria a Brugherio i carabinieri sono piombati sulla scena di un furto in appartamento e hanno arrestato in flagranza un ladro ammanettandolo al ...