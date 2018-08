Il presidente del Censis Giuseppe De Rita | Fischiare il Pd è diventato uno sport

VS : dimissioni del co-presidente dell'UDC del Vallese romando : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Clamoroso Sampdoria : una cordata araba vuole acquistare il club del presidente Ferrero : Sampdoria alle prese con un’offerta per la società del patron Ferrero che arriva dall’Arabia Saudita: i vertici di Al Hitthiad sondano il terreno La Sampdoria fa gola ad una cordata araba molto facoltosa. Questa l’indiscrezione rivelata da Repubblica nelle ultime ore, non certo una novità dato che spesso e volentieri balza fuori un acquirente per il club di Massimo Ferrero. Stavolta però sembra esserci qualcosa di ...

Ponte Morandi - ministero Infrastrutture al Fatto.it : “Valutiamo sostituzione del presidente della Commissione ispettiva” : “Noi non siamo lì per interferire con il lavoro della procura o per sbianchettare qualche documento”. Roberto Ferrazza prova a smarcarsi, ma ora il presidente della Commissione ispettiva del ministero dei Trasporti sul crollo del Ponte Morandi, collassato il 14 agosto facendo 43 vittime, rischia la rimozione. Non solo lui: anche la posizione del professore Antonio Brencich, tra i più critici nei confronti dell’opera progettata ...

Primavera di Praga - 50 anni fa invasione sovietica della Cecoslovacchia/ presidente Zeman "salta" celebrazioni : Cecoslovacchia, l'invasione URSS 50 anni fa nel 1968: così il comunismo represse la Primavera di Praga, ma non uccise l'anelito di libertà anti-socialismo. Le commemorazioni(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 17:49:00 GMT)

Ponte di Genova - presidente commissione del Ministero : “Diverse concause per il crollo ” : Il crollo di Ponte Morandi potrebbe esser stato determinato da «una serie di concause» e non solo dalla rottura di uno strallo. Lo ha detto Roberto Ferrazza, presidente della commissione ispettiva del Mit, al termine del sopralluogo sulle macerie di Ponte Morandi: «Il Ponte si è prima piegato e poi è caduto. Ci sono stati diversi fattori che hanno ...

Bayern Monaco - allarme francese per Boateng : il presidente Hoeness conferma l’interesse del Psg : Il club bavarese ha fissato una cifra non inferiore ai 50 per cedere il proprio difensore, su cui c’è il Paris Saint-Germain C’è solo una opzione per un eventuale addio del difensore tedesco del Bayern Monaco Jerome Boateng, il Paris Saint Germain, a chiarirlo è il presidente del club campione di Germania, Uli Hoeness. Per la cessione del difensore 29enne il Bayern Monaco ha fissato una cifra non inferiore ai 50 milioni di ...

presidente della Caritas : "Italiani rifiutano i neri. È come la caccia all'untore" : "Non dobbiamo meravigliarci di questa deriva, fa difficoltà parlare di razzismo ma è chiaro un rifiuto dell'altro soprattutto se ha il colore della pelle nera, frutto di questo clima di tensione che si è voluto creare". Lo ha dichiarato il Presidente della Caritas italiana, in un intervento a Vatican News.Il cardinale Francesco Montenegro è intervenuto sugli ultimi episodi di razzismo che si sono verificati nel Paese. La responsabilità della ...

Genova : il presidente Mattarella - i vigili del fuoco - l'imam e i calciatori Uomini e simboli che riuniscono il paese : dai nostri inviati Genova È stato il giorno del lutto nazionale. Tutta l'Italia ha reso omaggio a Genova, con manifestazioni anche sorprendenti: catene umane spontaneamente organizzate dai bagnanti ...

La profonda ferita di Genova - la misura del Paese e il presidente umano : Genova c'era. Sobria, attonita, determinata nella ricerca della verità. Il crollo del Ponte Morandi ha creato una ferita profonda ma ha anche unito, questa la metafora che il cardinale Bagnasco, che ...

Gaetano Gifuni è morto/ Addio all’ex funzionario del Colle : il dolore dell’ex presidente Giorgio Napolitano : Se ne va Gaetano Gifuni, ex segretario generale del Quirinale simbolo delle istituzioni. Ha affiancato due Presidenti della Repubblica: Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 19:26:00 GMT)

Ma quanto è nervoso il presidente della Liga Javier Tebas : ... motivo per cui la stessa Lega vive un momento di grande ottimismo ed entusiasmo condiviso dagli addetti ai lavori e dai tifosi e appassionati di tutto il mondo, cresciuti nelle ultime stagioni in ...

Ponte Morandi - il presidente Mattarella : “Tragedia inaccettabile. Accertamento rigoroso della verità” : “Genova è stata colpita. Tutti i genovesi e tutti coloro che si sono recati a Genova in questi anni sono passati su quel Ponte, anche io l’ho percorso tante volte, anche di recente. E’ una tragedia che ha coinvolto tanti, tutto il nostro Paese. E’ una tragedia inaccettabile”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, subito dopo i funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Poi ha invocato: “Un ...

Ponte Morandi - l’abbraccio commosso del presidente Mattarella ai parenti delle vittime ai funerali di Stato : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è Stato accolto da un lungo applauso ai funerali delle vittime del crollo del Ponte Morandi. Il presidente si è fermato a parlare con alcuni parenti delle vittime del crollo del Ponte, stringendo le mani e baciando i familiari. L'articolo Ponte Morandi, l’abbraccio commosso del presidente Mattarella ai parenti delle vittime ai funerali di Stato proviene da Il Fatto Quotidiano.