Il mistero delle 101 Fondazioni Solo in 6 rivelano i finanziatori

Viaggio nel mistero delle valigie : Capita più spesso di quanto si creda che qualcuno afferri il nostro trolley e se ne vada indisturbato, perché i controlli all'uscita avvengono solo in pochi scali nel mondo. Quel bagaglio, rubato, ...

Scuola - assunzioni docenti 2018/9 : il mistero delle cattedre sparite in Sicilia : Il mistero delle cattedre sparite nel nulla. Così il quotidiano ‘Repubblica‘ definisce la beffa che stanno subendo, in Sicilia, centinaia di vincitori del concorso 2016 che sono ancora in attesa del loro ruolo. Sì, perché il Ministero dell’Istruzione mise a disposizione 1096 posti per la Scuola primaria in Sicilia: dei 6354 partecipanti alla selezione, solamente 708 riuscirono a […] L'articolo Scuola, assunzioni docenti ...

Triangolo delle Bermuda : il mistero è stato risolto : Il mistero legato al temuto Triangolo delle Bermuda sembra essere stato risolto: secondo alcuni scienziati, la causa delle misteriose sparizioni di navi e aerei è legata a eventi naturali . Il ...

Forse svelato il mistero sul Triangolo delle Bermuda - l'ipotesi di una ricerca inglese : Un team di scienziati del Regno Unito avrebbe finalmente svelato il mistero del Triangolo delle Bermuda. Per anni sono state date numerose spiegazioni sulle molteplici scomparse delle imbarcazioni che navigavano nell'oceano Atlantico in prossimità delle Bermuda, senza arrivare mai ad una svolta definitiva. Dalle forze paranormali a eventi climatici stratosferici, le sparizioni legate al Triangolo delle Bermuda erano diventate ormai leggenda più ...

"Risolto il mistero nel Triangolo delle Bermude" : Per anni gli scienziati si sono interrogati sul Triangolo delle Bermude, cercando di risolvere l'annoso enigma: perché navi - anche di grandi proporzioni - improvvisamente scomparivano? Nel corso del tempo, al mistero, che ha affascinato intere generazioni, sono state date spiegazioni di ogni sorta. L'ultima, però, potrebbe essere una delle più convincenti: un team di scienziati della University of Southampton, nel Regno ...

Il mistero delle condizioni di salute di Franco Battiato : preoccupazione per il Maestro : Una poesia breve ma intensa ha squarciato il silenzio che avvolge Franco Battiato da otto mesi. E subito è scattato l'allarme fra gli estimatori del Maestro e, in generale, gli amanti della buona ...

Il volo MH370 resta un mistero - l'ira delle famiglie : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Incendi Grecia - il mistero delle due bambine salvate in barca e poi scomparse. Il padre disperato : “sembrano svanite nel nulla - aiutatemi” : Situazione drammatica in Grecia per gli Incendi: l’ultimo bilancio ufficiale è di 79 morti accertati, ma si teme che il numero delle vittime possa crescere dal momento che sono ancora decine i dispersi. Le autorità hanno invitato le famiglie a chiamare una linea telefonica dedicata per dare informazioni e dati necessari. La guardia costiera sta passando al setaccio le coste alla ricerca dei corpi delle persone che hanno cercato di scappare ...

Il mistero delle vite interrotte che unisce piccoli e potenti : Da un lato, Marchionne è come un re francese che dopo anni di governo, impossibilitato ad adempiere alle proprie molteplici funzioni, viene sottratto agli occhi del mondo, mentre il suo posto ...

Ilary Blasi e Belen Rodriguez assenti a Balalaika/ Mondiali 2018 : ancora mistero sul forfait delle conduttrici : Ilary Blasi e Belen Rodriguez assenti a Balalaika: le due showgirl non ci saranno nell'ultima puntata dello show dedicato ai Mondiali 2018, in onda dopo la finalissima. In attesa dell’ultima partita di calcio dei Mondiali 2018, andrà in onda l’ultima puntata di Balalaika. Blogo ha anticipato l’assenza in studio sia di Ilary Blasi che di Belen Rodriguez: per quale motivo?

L’Istantanea – Il mistero delle bandiere blu : E’ un miracolo che si compie ogni anno, come il sangue di San Gennaro. E ogni anno dà soddisfazioni. Questo 2018 promette non bene ma benissimo per chi ama il mare perché le bandiere blu, il riconoscimento alle spiagge più belle e pulite d’Italia assegnate ai comuni virtuosi sono aumentate: erano 163 e ne sono diventate 175 per un totale di 368 spiagge. Tra coloro che hanno conquistato la bandierina virtuosa c’è anche Sorrento, ...

Svelato il mistero delle larve giganti. Tutta... colpa di Tafanos Video : di Ida Di Grazia Le larve giganti comparse nei giorni scorsi nelle città di Roma e Milano, riscuotendo curiosità ma anche sdegno da parte dei cittadini, sono state le protagoniste di un'azione di ...