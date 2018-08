Il Milan applaude Ancelotti | Impossibile considerarlo avversario

Higuain-Caldara - Shevhcenko applaude il Milan : “Gonzalo sposta davvero gli equilibri - ma non paragonatelo a me” : L’attuale commissario tecnico dell’Ucraina ha parlato della maxi operazione messa in piedi da Milan e Juventus, applaudendo i rossoneri Un’operazione complessa ma al tempo stesso affascinante, che riaccende l’entusiasmo dei tifosi rossoneri. Lo scambio tra Milan e Juventus è adesso ufficiale, Bonucci torna in bianconero e la coppia Higuain-Caldara sposa il nuovo corso del club di Elliott, regalando sorrisi ed ...